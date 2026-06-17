Ένα ακόμη βήμα στη νομοθετική διαδικασία έκανε το Νομοσχέδιο για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου, γνωστό ως Eastern Mediterranean Gateway Act, καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε λάβει προηγουμένως το πράσινο φως και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μπορεί πλέον να τεθεί προς ψήφιση στις ολομέλειες των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσμοθετήσει την Ανατολική Μεσόγειο ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και ως στρατηγικό κρίκο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, σκοπός του είναι να στηρίξει τον ρόλο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικής πύλης στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.

Το κείμενο προβλέπει αυξημένο συντονισμό των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών και τακτική ενημέρωση του Κογκρέσου για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής.

Η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως κόμβου ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον δίνει αυξημένη βαρύτητα στην ενεργειακή διαφοροποίηση, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη στρατηγική παρουσία της στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ