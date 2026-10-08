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Απαντήσεις στις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση επιδιώκει να δώσει τη Δευτέρα το Υπουργείο Εργασίας, με τον Μαρίνο Μουσιούττα να εκφράζει αισιοδοξία για περισσότερες συγκλίσεις πριν από την προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο. ΠΕΟ και ΣΕΚ, ωστόσο, διατυπώνουν ανησυχίες για πρόνοιες που εκτιμούν ότι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα των μελλοντικών συνταξιούχων.

Μετά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος την Πέμπτη, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες, ο υπουργός χαρακτήρισε τη συζήτηση «πάρα πολύ εποικοδομητική». Όπως ανέφερε, οι οργανώσεις παρουσίασαν προφορικά ή γραπτώς τις εισηγήσεις τους, τις οποίες το Υπουργείο δεσμεύτηκε να μελετήσει.

«Πρόθεσή μας είναι μέχρι τη Δευτέρα που είναι η επόμενη συνεδρία του Σώματος, αν μπορέσουμε, να καλύψουμε όλες τις εισηγήσεις για να έχουμε απαντήσεις», δήλωσε. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η εξέταση των προτάσεων θα συνεχιστεί στις συνεδριάσεις κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Πιθανές αλλαγές με αιτιολόγηση

Ο κ. Μουσιούττας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων σε επιμέρους πρόνοιες, χωρίς να προσδιορίσει ποιες θα μπορούσαν να αλλάξουν. Διευκρίνισε ότι για κάθε εισήγηση θα δοθεί αιτιολόγηση, είτε γίνει αποδεκτή είτε όχι, με γνώμονα τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των δημόσιων οικονομικών.

Εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι το νομοσχέδιο που θα οδηγηθεί στο Υπουργικό θα συγκεντρώνει περισσότερες συγκλίσεις από την πρόταση που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους στις 19 Αυγούστου.

Το Υπουργείο αναμένει την ολοκλήρωση του τελικού νομοτεχνικού ελέγχου εντός των επόμενων ημερών, ώστε να προχωρήσει η εξέταση από το Υπουργικό και η κατάθεση στη Βουλή. Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ερχόμενη Τρίτη και στις 20 Οκτωβρίου ως επόμενες ευκαιρίες εξέτασης του θέματος από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στόχος παραμένει η ψήφιση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης από το 2027, με τον διάλογο στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα να μπορεί να συνεχίζεται τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

«Μπορεί να είναι κάτι ανορθόδοξο, ίσως να πουν κάποιοι, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έγινε ξανά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει λόγο να αποκλειστεί μια διαδικασία που μπορεί να ωφελήσει την προσπάθεια.

Για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, σημείωσε ότι εξετάζεται σε ορίζοντα 40 ετών, τον οποίο καλύπτει η αναλογιστική μελέτη. Πρόσθεσε ότι αρκετές εισηγήσεις αφορούν τους μελλοντικούς συνταξιούχους και θα αξιολογηθούν πριν διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις του Υπουργείου.

Ερωτηθείς για ισχυρισμούς ότι η πρόταση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα εισοδήματα υφιστάμενων συνταξιούχων, απάντησε ότι από πλευράς Υπουργείου δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα.

ΠΕΟ: Να μη γίνουν δυσμενέστερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Η γενική γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε ότι οι θέσεις της οργάνωσης στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές: την αντιμετώπιση της φτώχειας μεταξύ των συνταξιούχων και την αποτροπή αλλαγών που θα καταστήσουν δυσμενέστερο το σύστημα για τους σημερινούς εισφορείς και μελλοντικούς δικαιούχους.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η ΠΕΟ ζητεί αναθεώρηση της τμηματικής απόδοσης των συντάξεων σε πέντε δόσεις, καθώς και βελτίωση του «πυλώνα μηδέν», δηλαδή του σχεδίου στήριξής τους, με βάση το πραγματικό όριο της φτώχειας.

Η κ. Χαραλάμπους υποστήριξε ότι συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου δυσκολεύουν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σύνταξη στα 63 και στις πιστώσεις για τη φοίτηση, οι οποίες, όπως είπε, μεταφέρονται στις πλασματικές και δεν προσμετρώνται στη θεμελίωση δικαιώματος.

Κατά την ίδια, οι αλλαγές δυσχεραίνουν επίσης την πρόσβαση στη σύνταξη ανικανότητας και στη σύνταξη χηρείας.

«Δεν μπορεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κάνει το σύστημα πιο αρνητικό για τις μελλοντικές γενιές», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η δυνατότητα συναίνεσης από την ΠΕΟ θα εξαρτηθεί από την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Ταμεία προνοίας και πραγματικό αποθεματικό

Για τον πυλώνα των ταμείων προνοίας, η ΠΕΟ θα καταθέσει συγκεκριμένη εισήγηση, με αφετηρία τη θέση ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από ταμεία προνοίας σε όλο τον εργασιακό τους βίο, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα.

Η κ. Χαραλάμπους χαρακτήρισε θετική τη συζήτηση για τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού. Ζήτησε, ωστόσο, δικλείδες διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και συμμετοχή των μερών που συνεισφέρουν στον νέο μηχανισμό.

ΣΕΚ: Διασφάλιση δικαιωμάτων και μακροχρόνιας βιωσιμότητας

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και ανέφερε ότι η οργάνωση παρουσίασε τόσο τα θετικά στοιχεία της πρότασης όσο και τις πρόνοιες που προκαλούν ανησυχία.

Όπως είπε, κατατέθηκαν εισηγήσεις για βελτιώσεις που θα καταστήσουν τη μεταρρύθμιση δικαιότερη για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Στόχος της ΣΕΚ είναι ένα αποτέλεσμα που θα έχει την αποδοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας.

Ο κ. Αργυρίδης επανέλαβε τις βασικές αρχές της οργάνωσης: καμία πρόσθετη αύξηση εισφορών πέραν των προβλεπόμενων, καμία διαφοροποίηση της συντάξιμης ηλικίας πέραν της υφιστάμενης διασύνδεσης με το προσδόκιμο ζωής και διαφύλαξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΣΕΚ εντοπίζει πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για μελλοντικούς δικαιούχους στις συντάξεις ανικανότητας και χηρείας, αλλά και σε βραχυπρόθεσμα δικαιώματα που παρέχει το Ταμείο.

Η οργάνωση αναμένει από το Υπουργείο και τους τεχνοκράτες να αξιολογήσουν τις εισηγήσεις της και να παράσχουν διαβεβαιώσεις ότι οι αλλαγές δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα μελλοντικά δικαιώματα.

ΚΥΠΕ