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Στο 40,6% διαμορφώθηκε η συνολική πληρότητα των φραγμάτων μέχρι τις αρχές της εβδομάδας αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Πρόκειται για πληρότητες που κοντεύουν το τριπλάσιο της αντίστοιχης περσινής περιόδου, όταν η πληρότητα βρισκόταν μόλις στο 17,8%, ενώ σημαντικό είναι πως στα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνονται και οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, που εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω τα δεδομένα.

Η κατάσταση στα φράγματα της επαρχίας Πάφου είναι η ακόλουθη:

Στον Ασπρόκρεμμο, το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, η πληρότητα είναι κατά την τελευταία μέτρηση στο 40,3%, έναντι μόλις 17.4% την ίδια περυσινή περίοδο.

Στην Ευρέτου 46,2% έναντι 18,8% αντίστοιχα.

Στην Κανναβιού 49,4% έναντι 19,3%.

Στον Μαυροκόλυμπο 69,2% έναντι μηδενικής αποταμίευσης πέρυσι λόγω της γνωστής πλέον βλάβης.

Στην Αργάκα 81,9% έναντι 16,3%.

Στον Πωμό 85,8% έναντι 23,8%.

Στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς 86,2% έναντι 20,5%.

Τα δεδομένα αυτά, αν και σαφώς πιο ευοίωνα από τα περυσινά, δεν πρέπει ωστόσο να προκαλούν εφησυχασμό, ούτε και να θεωρηθεί ότι μπορούν να καλύψουν χωρίς πρόβλημα τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της Πάφου, τονίζουν οι αρμόδιοι φορείς που επισημαίνουν την κεφαλαιώδη σημασία της συνέχισης της προσεκτικής διαχείρισης του προβλήματος.