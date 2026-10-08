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Την αναβάθμιση επιπλέον μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, καθώς και την προμήθεια προηγμένων πυραύλων και βομβών για τα F-16, τα F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισ. δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες πηγές στο Reuters.

Η Ελλάδα είχε ήδη προγραμματίσει αμυντικές δαπάνες ύψους περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036, που περιλαμβάνουν την αγορά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ελικοπτέρων, καθώς και την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιβαλλιστικής και αντιαεροπορικής άμυνας με οπλικά συστήματα ισραηλινής κατασκευής, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει νέους προηγμένους πυραύλους και βόμβες για τα μαχητικά F-16 Viper και F-35, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk. Προβλέπει επίσης την αναβάθμιση παλαιότερων μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper», δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε στο Reuters ότι οι περισσότερες από τις προμήθειες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο πολυετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και δεν αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι το κόστος θα κατανεμηθεί σε βάθος αρκετών ετών, υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε κοινό σχέδιο ασφάλειας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το 2024, η Ελλάδα συμφώνησε να αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin και 35 ελικόπτερα Sikorsky UH-60M Black Hawk.

Παράλληλα, προχωρά στην αναβάθμιση περίπου 82 μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, ενώ η Αθήνα επιδιώκει την αναβάθμιση ακόμη 37 αεροσκαφών F-16 Block 50 στην ίδια έκδοση, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 1 δισ. δολαρίων.

To Reuters σημειώνει ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, καθώς η χώρα έχει εξέλθει από την περίοδο της κρίσης χρέους της περιόδου 2009-2018, η οποία συνοδεύτηκε από πολυετή λιτότητα.

Η Ελλάδα δαπανά σχεδόν το 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της για την άμυνα, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο πολλών άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης της με την Τουρκία, καταλήγει το δημοσίευμα.



skai.gr