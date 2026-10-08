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Σε αντίθεση με τη χθεσινή χλιαρή τοποθέτησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ήταν πολύ πιο σαφής στα όσα είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση στον Αλέξη Παπαχελά και την Καθημερινή Ελλάδας, στο πλαίσιο συνέντευξής του.

Ο κ. Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρος: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική στην περιοχή, περιλαμβανομένων του Κάθετου Διαδρόμου (σ.σ. για μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας σε βαλκανικές και άλλες ευρωπαϊκές αγορές) και της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI (Κρήτη, Κύπρος, Ισραήλ). Εξήγησε δε, ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές στις ενεργειακές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η σημαντικότερη ίσως αναφορά του κ. Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά αναφορικά με τον GSI ήταν η εξής: Σκοπεύουμε να αναλάβουμε διπλωματικές πρωτοβουλίες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για εμάς και ελπίζω ότι θα βρούμε τις λύσεις. Επανέλαβε δε, ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ωφέλιμο να επιλύονται μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πρέπει να λύνονται, είπε, διακριτικά, μέσω της διπλωματικής οδού.

Στην ίδια συνέντευξη στην Καθημερινή Ελλάδας, ο κ. Ρούμπιο είπε ότι θα ήταν αδιανόητο για τις ΗΠΑ να υπάρξει επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή σοβαρή κρίση στο Αιγαίο ή την Κύπρο, κάτι που δεν θα επέτρεπε η χώρα του, όπως είπε.