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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αποθηκευτικούς χώρους στη βιομηχανική περιοχή της Λάρνακας, με πυκνούς μαύρους καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με το RoadReportCY, το περιστατικό καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Καλού Χωριού, Αραδίππου και Δρομολαξιάς, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λεμεσού και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός λίγο πριν από τις 19:00 δείχνει μεγάλες ποσότητες μαύρου και γκρίζου καπνού να βγαίνουν από την οροφή αποθήκης και να καλύπτουν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά κατασβέστηκε.