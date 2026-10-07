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Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, έξω από το Προεδρικό, στις πέντε το απόγευμα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, διαμηνύουν ότι η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, «δεν δημιουργεί κανένα περιθώριο ακύρωσης της αυριανής κινητοποίησης. Αντίθετα, επιβεβαιώνει την ανάγκη να είμαστε όλοι και όλες εκεί».

Όπως αναφέρουν «η πρόταση δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στην αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών, που εδώ και χρόνια υπηρετούν μέσω των καταλόγων διοριστέων και διορισίμων, το Δημόσιο Σχολείο με συνέπεια και αφοσίωση. Δεν διασφαλίζει την εργασιακή τους προοπτική και δεν αντιμετωπίζει τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί».

Σημειώνουν ότι δεν είναι λύση «η δημιουργία ενός ‘κλειστού μητρώου’, που θα οδηγεί σε έκτακτους διορισμούς χωρίς πραγματική προοπτική μονιμοποίησης και κάνουν λόγο για διαιώνιση της εργασιακής ανασφάλειας και δημιουργία «μιας νέας κατηγορία εκπαιδευτικών με μεγάλη εμπειρία, που θα εργάζονται για χρόνια με αβεβαιότητα, χωρίς ουσιαστική προστασία και χωρίς καθαρή επαγγελματική προοπτική».

Εκφράζουν τη θέση ότι «η πρόταση του ΥΠΑΝ αποκλείει μεγάλο αριθμό αντικαταστατών και, αφήνει συμβασιούχους μερικής ή πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς, στην εργασιακή αβεβαιότητα, με ανοικτό το ενδεχόμενο της απώλειας της εργασίας τους». Σημειώνουν παράλληλα ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον κατάλογο διορισίμων, «η ένταξή τους σε έναν ενιαίο κατάλογο με όσους εκπαιδευτικούς θα μπουν με νέα εξέταση με διαφορετικό πλαίσιο, επιτείνει την αβεβαιότητα».

Αναφέρουν παράλληλα ότι «δεν μπορεί να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να πληρώνουν τα λάθη ενός συστήματος που η Πολιτεία απέτυχε να διορθώσει στα δέκα χρόνια εφαρμογής του» και ότι «δεν πρέπει στην προσπάθεια διόρθωσης των στρεβλώσεων, να δημιουργούνται νέες στρεβλώσεις με νέα θύματα».

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις τονίζουν τις ανάγκες εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου κάνοντας λόγο για ανάγκες πολλαπλάσιες από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σήμερα στον κατάλογο διορισίμων και επισημαίνουν ότι ήδη καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στελέχωσης αφού όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Καλούν σε μαζική παρουσία των εκπαιδευτικών, γονέων και της κοινωνίας, με το επιχείρημα ότι το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να γίνει πεδίο πειραματισμών και αναφέρουν ότι η αυριανή κινητοποίηση γίνεται για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, την εργασιακή αξιοπρέπεια, την ισονομία και τη δικαιοσύνη.