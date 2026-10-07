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Με αφορμή την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων που είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα, έξω από το Προεδρικό, οι εκπρόσωποί τους βρήκαν την ευκαιρία στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποίησαν, να στείλουν το μήνυμά τους προς την κοινωνία.

Αυτό που λέχθηκε είναι να μη δυσανασχετεί ο κόσμος από την απόφαση για την κινητοποίηση, καθώς οι οργανώσεις τονίζουν πως διεκδικούν, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα παιδιά και κατ’ επέκταση, για το Δημόσιο Σχολείο.

Προτάσσοντας το επιχείρημα πως όπως είναι η κατάσταση, σύντομα τα σχολεία δεν θα έχουν επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών, επομένως θα επηρεαστεί η λειτουργία τους και η εκπαίδευση των παιδιών, απευθύνθηκαν στην κοινωνία, ζητώντας τη στήριξή της.

ΛΙΑ