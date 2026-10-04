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Νέα ευρήματα ενισχύουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, το ενδεχόμενο ένας παράξενος σχηματισμός που μοιάζει με πλοίο στην ανατολική Τουρκία να συνδέεται με τη βιβλική Κιβωτό του Νώε.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ (Durupınar), μια γεωλογική δομή μήκους περίπου 164 μέτρων, κοντά στο όρος Αραράτ. Ο σχηματισμός ανακαλύφθηκε το 1959 και έκτοτε έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ όσων αναζητούν την Κιβωτό και των επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για φυσικό γεωλογικό σχηματισμό.

Noah's Ark researchers discover new evidence of confirming religious event through natural-rock theory https://t.co/Dyl0l4kcML pic.twitter.com/XKSaNdH2dc October 4, 2026

«Δεν βρήκαμε μητρικό πέτρωμα»

Ο Άντριου Τζόουνς, ιδρυτής της ομάδας Noah’s Ark Scans, υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες γεωτρήσεις, οι δειγματοληψίες εδάφους και οι έρευνες με ραντάρ διείσδυσης εδάφους δημιουργούν νέα δεδομένα, σύμφωνα με τη New York Post.

«Στην αρχαιολογία, δουλεύεις με πιθανότητες και πλησιάζουμε στο σημείο όπου πιστεύουμε ότι θα έχουμε επιβεβαίωση αυτόν τον χειμώνα, όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση του εδάφους σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεβάστειας», δήλωσε.

Ο ίδιος απάντησε στην κριτική ότι οι προηγούμενες σαρώσεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως συμπαγής βράχος, σύγκλινο ή τμήμα του μητρικού πετρώματος.

«Έχουμε κάνει γεωτρήσεις σε περισσότερα από 12 σημεία. Δεν βρήκαμε καθόλου μητρικό πέτρωμα», ανέφερε.

The evidence is all leading to this being the resting place of Noah’s Ark, but we still have a lot of work to do in order to make it irrefutable.



Thank you to Fox News for covering our ground-breaking study happening here in the mountains of Ararat.



The Noah’s Ark 2026… pic.twitter.com/FaAgikajcm October 2, 2026

Οργανική ύλη και κιβωτός του Νώε

Σύμφωνα με τον Τζόουνς, οι γεωτρήσεις αποκάλυψαν πλούσιο, μαύρο έδαφος, το οποίο οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν για την παρουσία οργανικής ύλης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.

«Η Κιβωτός του Νώε ήταν ένα τεράστιο ξύλινο πλοίο, σύμφωνα με τη Βίβλο. Καθώς το ξύλο αποσυντίθεται, θα πρέπει να βρίσκουμε αυξημένη οργανική ύλη», είπε.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι αναλύσεις θα δείξουν ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας ή υλικά που θα μπορούσαν να συνδέονται με αποσυντεθειμένο ξύλο.

Ο Τζόουνς επικαλέστηκε επίσης έρευνα εδάφους του 2024, σύμφωνα με την οποία η οργανική ύλη στο εσωτερικό του σχηματισμού ήταν τριπλάσια από εκείνη σε δείγματα που ελήφθησαν έξω από αυτόν.

Ωστόσο, τα ευρήματα δεν αποτελούν ακόμη απόδειξη ότι η Κιβωτός βρίσκεται στην περιοχή, καθώς η έρευνα και οι αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

iefimerida.gr