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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε η Microsoft μετά το 24ωρο μπλακάουτ που έπληξε το Outlook και άλλες υπηρεσίες της. Ο τεχνολογικός κολοσσός ενεργοποίησε τον «κόκκινο συναγερμό» (Code Red), το υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής κινητοποίησης της εταιρείας, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας.

Η διακοπή πρόσβασης στις 12 και 13 Νοεμβρίου επηρέασε εκατομμύρια χρήστες του Outlook, του Teams, του Copilot και του Exchange Online σε όλο τον κόσμο. Οι επιπτώσεις ήταν εμφανείς από τον κυβερνητικό τομέα ως τις αερομεταφορές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Micrtosoft, Σάτια Ναντέλα, ζήτησε μάλιστα δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το παγκόσμιας κλίμακας πρόβλημα σχετίζεται με μια ελαττωματική αναβάθμιση στα Windows που είχε εισαχθεί τον περασμένο Ιούλιο. Παράλληλα, όπως γράφει η Daily Mail, η Microsoft απέκλεισε την πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης ή επιθέσεων με agent τεχνητής νοημοσύνης.

To Reuters, που επικαλείται εσωτερική αλληλογραφία, αποκαλύπτει ότι η τεκμηρίωση είναι σκορπισμένη και για το λόγο αυτό ήταν δύσκολο για τους μηχανικούς της Microsoft να συντονίσει την ανταπόκρισή τους στο πρόβλημα. Χρειάστηκε να ανταλλάξουν μεταξύ τους πάνω από 10.000 μηνύματα για να ξεκαθαρίσει το πώς θα αντιδρούσαν.

Οι επικεφαλής σημαντικών υπηρεσιών τις Microsoft θέλουν τώρα η επιδιόρθωση να ολοκληρώνεται μέσα σε μία ώρα, αντί για 5-6 ημέρες όπως συμβαίνει σήμερα. Για να το πετύχουν αυτό σκοπεύουν να επεκτείνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.