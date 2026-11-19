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Του Mark Gongloff

Όλοι το έχουμε βιώσει: Το Wi-Fi σου δεν λειτουργεί και χρειάζεσαι έναν άνθρωπο για να το φτιάξει, αλλά πρώτα πρέπει να περάσεις από το “μαραθώνιο” των ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για να βρεις κάποιον. Τώρα φαντάσου ότι είσαι μια εταιρεία αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ολόκληρος ο πλανήτης ζητά να επιλυθούν άμεσα – όχι τώρα, χθες – τα προβλήματα με τους υπολογιστές σου, αλλά έχεις αντικαταστήσει το ένα τρίτο του ανθρώπινου προσωπικού σου με τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι την Παρασκευή το πρωί, η Microsoft Corp. δεν είχε ακόμη επιδιορθώσει πλήρως τις διακοπές λειτουργίας του Outlook, του Teams, του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης Copilot και περισσότερων από δώδεκα άλλων υπηρεσιών, οι οποίες είχαν προκληθεί σχεδόν μια μέρα νωρίτερα. Η διακοπή δεν προκλήθηκε από Ρώσους ή Βορειοκορεάτες χάκερ, αλλά από έναν απλό, παλιό, κακό κώδικα, “μια βασική διαδικασία” που προφανώς πιέστηκε να αποδώσει και κουλουριάστηκε σε εμβρυακή στάση, κλαίγοντας, στο πάτωμα του χώρου των servers. Άλλοι κώδικες κατέρρευσαν από συμπάθεια, και οι μηχανικοί της εταιρείας δυσκολεύονταν να τους επαναφέρουν πλήρως σε καλή λειτουργία.

Δεκαοκτώ ώρες αργότερα, το καλύτερο που μπορούσε να πει αυτή η τεράστια εταιρεία – η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης – ήταν ότι η κατάσταση βελτιωνόταν. Εκτός αν βρισκόσουν στην Ασία, όπου υπήρχαν απλώς “ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης”. Μια μικρή παρηγοριά για τις κυβερνήσεις της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, των Φιλιππίνων και αρκετών άλλων χωρών που εξακολουθούσαν να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες τους, επειδή δεν είχαν πρόσβαση στο Outlook τους.

Περίπου 450 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο πληρώνουν πολλά χρήματα για συνδρομές στο Microsoft 365, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και άλλων τεράστιων εταιρειών. Πολλοί από τους υπαλλήλους τους πέρασαν την ημέρα μέρα γιορτάζοντας την αναγκαστική άδεια από το Outlook, το Teams και άλλα μη αγαπητά εργαλεία της εργασίας τους, και αναλογιζόμενοι τα πλεονεκτήματα ανταγωνιστών όπως το Slack και το Zoom.

Στους πελάτες του Microsoft 365 συγκαταλέγονται επίσης εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η OpenAI, από τις οποίες εξαρτάται σήμερα η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι ειρωνικό, καθώς η συμμετοχή της Microsoft στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει φέτος σε μια σειρά από μαζικές απολύσεις ανθρώπων. Για να καλύψει τις δαπάνες ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα διαθέσει για την τεχνητή νοημοσύνη το 2026, η εταιρεία πρόσφερε πακέτα εθελουσίας στο 7% του προσωπικού της τον Μάιο, προχώρησε σε περαιτέρω περικοπές κατά 2% τον Ιούλιο και, μόλις τον περασμένο μήνα, πρόσφερε ακόμη περισσότερα πακέτα στο 27% του προσωπικού της.

Θα μπορούσε η παρουσία αυτών των αποχωρησάντων υπαλλήλων να είχε συμβάλει στον γρήγορο τερματισμό ή ακόμη και στην αποφυγή της Μεγάλης Κρίσης του 365 του 2026; Είναι αδύνατο να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον το 30% του νέου κώδικα της Microsoft γράφεται πλέον από τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχει καυχηθεί ο διευθύνων σύμβουλος Σατια Ναντέλα. Και το internet παρατήρησε αμέσως ότι το 30% δεν απέχει πολύ από το ποσοστό των υπαλλήλων που η εταιρεία απομάκρυνε φέτος. Τα memes, όπως αυτό που ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών αναρτήσεων της Παρασκευής στο Reddit, ήταν άπειρα.

Άλλα δεν είναι η πρώτη τέτοια ζημιά για τη Microsoft φέτος. Ένα άλλο σφάλμα λογισμικού τον Ιούλιο απομόνωσε το data center Azure στις ΗΠΑ από το υπόλοιπο δίκτυό της και προκάλεσε διακοπές λειτουργίας διάρκειας πολλών ωρών σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αποτέλεσε πρόβλημα για την τιμή της μετοχής της Microsoft. Οι επενδυτές χαιρέτισαν κάθε ανακοίνωση για απολύσεις και δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα έσοδα από την υπηρεσία cloud Azure, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν εκτοξευθεί, οδηγώντας τις μετοχές της εταιρείας σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ωστόσο, οι επενδυτές αρχίζουν να ανησυχούν για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, αμφισβητώντας τη σοφία των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών που συνεπάγεται και διαβλέποντας σημάδια κορύφωσης στα πάντα, από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ μέχρι την ερωτική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ. Η Microsoft μπορεί να αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των πελατών του Azure, αλλά το ιστορικό εξυπηρέτησής της, ακόμη και για αυτούς τους VIP, δεν είναι άψογο. Αν και όταν η τάση της τεχνητής νοημοσύνης αρχίσει να υποχωρεί, τότε η Microsoft θα μπορούσε κάλλιστα να μετανιώσει που αντιμετώπισε τόσο άσχημα τους υπόλοιπους πελάτες της κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

BloombergOpinion