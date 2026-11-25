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Στις σούπες, στις πίτες, στα μαγειρευτά αλλά και σε συνδυασμό με άλλα λαχανικά, το πράσο αποτελεί μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή για το καθημερινό μας τραπέζι.

Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το κρεμμύδι και το σκόρδο, έχει όμως πιο ήπια και γλυκιά γεύση. Περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ουσίες, ενώ έχει σχετικά χαμηλή θερμιδική αξία.

Σύμμαχος του εντέρου

Το πράσο περιέχει φρουκτάνες, μεταξύ των οποίων και ινουλίνη, με πρεβιοτικές ιδιότητες. Πρόκειται για συστατικά που αξιοποιούνται από τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος.

Οι φυτικές ίνες του συμβάλλουν επίσης στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Πηγή βιταμινών και αντιοξειδωτικών

Το πράσο περιέχει βιταμίνη Κ, η οποία είναι σημαντική για τη φυσιολογική πήξη του αίματος και την υγεία των οστών, αλλά και φυλλικό οξύ, που συμμετέχει στη δημιουργία νέων κυττάρων.

Περιέχει επίσης καμφερόλη, μια φυσική ουσία που ανήκει στην οικογένεια των φλαβονοειδών και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Πώς να το εντάξουμε στη διατροφή μας

Εκτός από τις παραδοσιακές σούπες και πίτες, το πράσο μπορεί να προστεθεί σε ομελέτες, όσπρια, ριζότο ή να ψηθεί στον φούρνο μαζί με άλλα λαχανικά.

Και τα πράσινα φύλλα του είναι βρώσιμα. Αν και είναι πιο σκληρά από το λευκό τμήμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπες και ζωμούς.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Σε ορισμένα άτομα, ιδιαίτερα σε όσους παρουσιάζουν σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, οι φρουκτάνες του πράσου ενδέχεται να προκαλέσουν φούσκωμα και αυξημένη παραγωγή αερίων.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο, το πράσο μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, προσθέτοντας γεύση, ποικιλία και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά στα καθημερινά γεύματα.

(Σύμφωνα με διατροφικά στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται από τα University Hospitals και την ιατρική ενημερωτική ιστοσελίδα Patient.info).