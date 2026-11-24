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Την ανάγκη να επιτευχθεί έως το τέλος του 2026 συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034 υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) το πρωί της Τρίτης.

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της διατήρησης και της αύξησης των κονδυλίων που κατανέμονται στα κράτη μέλη. Υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής και ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους μέλους κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.

Στη συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2027, ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η στήριξη προς τη χώρα πρέπει να συνεχιστεί. Ζήτησε επίσης να αντιμετωπιστεί η παράκαμψη των κυρώσεων μέσω τρίτων κρατών, θέση με την οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας, συμφώνησαν αρχηγοί κρατών και οι θεσμοί της ΕΕ.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26 και 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΕΛΚ, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.