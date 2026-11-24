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Την ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού θέτει στις βασικές προτεραιότητές της η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εξελίξεις και πρωτοβουλίες για το έργο στο Βασιλικό, ενώ το 2027 αναμένεται να αποτελέσει σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, η κ. Πική παρουσίασε τους βασικούς άξονες της ενεργειακής στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε, οι τρεις βασικοί στόχοι είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Εξελίξεις για το Βασιλικό

Αναφερόμενη στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διαγωνιστική διαδικασία, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου και τη διασφάλιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις και πρωτοβουλίες, για τις οποίες θα ενημερώσουμε υπεύθυνα και έγκαιρα την κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχέδια ανάπτυξης για «Γλαύκο» και «Πήγασο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ, σημειώνοντας ότι το 2026 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για τον τομέα των υδρογονανθράκων.

Όπως ανέφερε, τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 κηρύχθηκαν επισήμως εμπορεύσιμα, με τις ExxonMobil και QatarEnergy να εξετάζουν τις επιλογές αξιοποίησής τους.

Στόχος των εταιρειών είναι η υποβολή Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πρόοδος στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος», με την Υφυπουργό να επισημαίνει ότι η Κύπρος περνά σταδιακά από τη φάση της εξερεύνησης στη φάση της αξιοποίησης των ενεργειακών της πόρων.

Great Sea Interconnector και ηλεκτρική διασύνδεση

Αναφορά έγινε και στο Great Sea Interconnector, με την κ. Πική να σημειώνει ότι η πρόσφατη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου–Ελλάδας επαναβεβαίωσε τη στρατηγική προσήλωση των δύο κυβερνήσεων στην υλοποίηση του έργου.

Τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση θεωρείται σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Φωτοβολταϊκά, αποθήκευση και ενεργειακή φτώχεια

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, μέχρι τον Ιούλιο του 2026 περισσότεροι από 105.000 καταναλωτές είχαν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης.

Η Κυβέρνηση προωθεί παράλληλα τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας και στη συνέχιση των σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», του οποίου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι ένα ενεργειακό σύστημα με χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και σύγχρονες υποδομές, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.