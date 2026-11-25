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Στη σύλληψη και τρίτου προσώπου, ηλικίας 46 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών από κατοικίες, καθώς και παράνομης κατοχής περιουσίας, που διαπράχθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εξετάσεων, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 46χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το βράδυ από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Ο 46χρονος, υπέδειξε στους αστυνομικούς σε ανοικτό χωράφι σε περιοχή στην επαρχία Αμμοχώστου, τσάντα η οποία περιείχε μεγάλη ποσότητα τιμαλφών και χρηματικό ποσό.

Για την ίδια υπόθεση η Αστυνομία καταζητεί και τέταρτο πρόσωπο.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.