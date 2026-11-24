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Του Kevin Holden Platt

Καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί με πυρηνικά πλήγματα τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και προειδοποιεί τους διπλωμάτες ότι κινδυνεύει η ζωή τους αν δεν εγκαταλείψουν τη χώρα, κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αρχίζουν να αντιδρούν στην εκστρατεία εκφοβισμού του Κρεμλίνου.

Η πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, Καταρίνα Μάτερνοβα, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι οι συγκαλυμμένες απειλές της Μόσχας κατά των δυτικών διπλωματικών αποστολών δεν πρόκειται να κάμψουν την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική.

Η ίδια, ωστόσο, γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο επικίνδυνη έχει γίνει αυτή η αποστολή. Λίγο μετά τη συνέντευξή μας, ένα ρωσικό drone εξερράγη ακριβώς πάνω από το κεφάλι της, στο κέντρο του Κιέβου.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μάτερνοβα είχε αψηφήσει την προειδοποίηση του Κρεμλίνου προς τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν “θανάσιμο κίνδυνο”. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε διαμηνύσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που έβγαινε από το θωρακισμένο αυτοκίνητό της, λίγο πριν περάσει την είσοδο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

“Πριν από λίγα λεπτά, ένα ρωσικό drone εξερράγη ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου”, έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

“Μόλις είχα βγει από το θωρακισμένο αυτοκίνητό μου, μαζί με τη φίλη και συνάδελφό μου, τη Μάγια. Ο υπεύθυνος ασφαλείας μου, ο Μίσα, μας έσπρωξε βιαστικά στο εσωτερικό του κτιρίου. Η Μάγια κι εγώ καταρρεύσαμε σε έναν καναπέ στο αίθριο του ξενοδοχείου, τρέμοντας κυριολεκτικά. Μείναμε εκεί για πολλή ώρα”.

Το drone καταρρίφθηκε στο κέντρο του Κιέβου, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο. Η πρέσβειρα ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν την ουκρανική πρωτεύουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τα μεσάνυχτα είχαν σημειωθεί 34 συναγερμοί για αεροπορικές επιθέσεις.

“Υπέστησαν επίσης ζημιές το κτίριο της ολλανδικής πρεσβείας και τρεις ακόμη διπλωματικές αποστολές”, σημείωσε.

Η ίδια εκτιμά ότι η Μόσχα επιδιώκει να κάνει τους Ουκρανούς πολίτες να πληρώσουν για τις ζημιές που προκάλεσε η Ουκρανία στη γέφυρα του Κερτς, η οποία συνδέει την κατεχόμενη Κριμαία με τη ρωσική επικράτεια.

“Κατευθυνόμαστε προς το Λβιβ”, έγραψε μετά το περιστατικό. “Προσπαθώ ακόμη να συνέλθω από αυτό που συνέβη. Να εκτιμάτε την αξία του να ζει κανείς σε ειρήνη”.

Η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία ρωσικών πληγμάτων που δεν περιορίζεται σε στρατιωτικούς στόχους. Διπλωματικά κτίρια, πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί χώροι έχουν βρεθεί επίσης στο στόχαστρο. Ακόμη και το ιστορικό κέντρο του Λβιβ, το οποίο έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, επλήγη σε αεροπορική επιδρομή την περασμένη άνοιξη.

Για τη Μάτερνοβα, η ρωσική επιθετικότητα δεν στρέφεται μόνο κατά της Ουκρανίας, αλλά και κατά της διεθνούς τάξης που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη κατακτητικών πολέμων.

Η ίδια επικαλείται τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος υπογράφηκε το 1945 και θέτει ως βασική αρχή την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών. Το άρθρο 2 προβλέπει ότι τα κράτη οφείλουν να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε άλλου κράτους.

Η ρωσική εισβολή και η προσπάθεια προσάρτησης ουκρανικών εδαφών παραβιάζουν ευθέως αυτή τη θεμελιώδη αρχή. Κατά την πρέσβειρα, το ίδιο ισχύει και για τις απειλές κατά των διπλωματών που παραμένουν στην Ουκρανία.

“Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ απαγορεύει ξεκάθαρα τόσο την απειλή όσο και τη χρήση βίας”, υπογραμμίζει.

Όταν τη ρώτησα αν η προειδοποίηση της Μόσχας προς τους διπλωμάτες συνιστούσε απειλή κατά της ζωής τους, απάντησε χωρίς δισταγμό:

“Ναι, ήταν ξεκάθαρα μια απειλή και μια απόπειρα εκφοβισμού. Όταν η Μόσχα ανακοινώνει νέες επιθέσεις και λέει στους διπλωμάτες να φύγουν, διαφορετικά κινδυνεύει η ζωή τους, πρόκειται για απροκάλυπτη απειλή. Η Ρωσία δεν μπορεί να μεταθέτει την ευθύνη για τα πλήγματά της στους ανθρώπους που καλεί να απομακρυνθούν”.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την περιγράφει η Μάτερνοβα, είναι σαφής: η ΕΕ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Ουκρανία ούτε να επιτρέψει στη Ρωσία να καθορίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον.

“Η ΕΕ παραμένει εδώ. Η μόνη πλευρά που ευθύνεται για τις επιθέσεις στην Ουκρανία και τον θάνατο αμάχων είναι η Ρωσία”, τονίζει.

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν εντείνει τη ρητορική του για το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας πυρηνικής σύγκρουσης. Πριν από λίγες εβδομάδες προειδοποίησε ότι οι ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου διαθέτουν οπλοστάσια ικανά να καταστρέψουν κάθε μορφή ζωής ή να οδηγήσουν τον πλανήτη σε μια καταστροφική κατάσταση.

“Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ; Φυσικά και όχι”, δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σημείο χωρίς επιστροφή μπορεί να έρθει γρήγορα και απροσδόκητα, μέσα από τη λογική της διαρκούς κλιμάκωσης και των αντιποίνων.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι ούτε η Βρετανία ούτε η Γαλλία διαθέτουν τις δυνατότητες να επικρατήσουν σε μια πυρηνική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο.

“Κανείς άλλος δεν διαθέτει τις δυνατότητες πλήγματος που έχει σήμερα η Ρωσία”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σπένσερ Γουόρεν, ειδικός σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εκτιμά ότι ο Πούτιν ενδέχεται να πλησιάζει περισσότερο στη χρήση πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να ανασυστήσει τη ρωσική αυτοκρατορική σφαίρα επιρροής και να θέσει υπό τον έλεγχό του πρώην σοβιετικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία.

“Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης θα ήταν τεράστιος”, σημειώνει ο Γουόρεν, ο οποίος έχει μελετήσει σε βάθος τον εκσυγχρονισμό του ρωσικού στρατηγικού πυρηνικού οπλοστασίου υπό τον Πούτιν.

Η ρητορική του Κρεμλίνου για τα πυρηνικά συνοδεύεται από επιθέσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο άμεσης εμπλοκής και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ρωσικά drones έπληξαν σιδηροδρομική γραμμή στην οποία επέβαινε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, μαζί με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ κατευθύνονταν προς τα πολωνικά σύνορα. Το περιστατικό ενδέχεται να συνιστούσε απόπειρα δολοφονίας.

Η Μάτερνοβα χαρακτήρισε την επίθεση “σκληρή και κυνική υπενθύμιση” των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το τρένο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

“Οι σιδηρόδρομοι αποτελούν γραμμή ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία, είτε πρόκειται για διπλωμάτες είτε για απλούς πολίτες. Συνδέουν τις πόλεις της χώρας μεταξύ τους και με τον έξω κόσμο. Γι’ αυτό και οι επιθέσεις εναντίον τους είναι ιδιαίτερα απάνθρωπες και κυνικές”, σημειώνει.

Η αυξανόμενη επιθετικότητα της Μόσχας έχει επιταχύνει τις συζητήσεις στην Ευρώπη για τη δημιουργία μιας πραγματικής αμυντικής ένωσης έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εξετάζει και την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου της Ουκρανίας στην ανάπτυξη πυραύλων ακριβείας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ευρωπαϊκή άμυνα. Ωστόσο, ο Πούτιν επιδιώκει να αποκλείσει τη χώρα από την κοινή αμυντική πολιτική της ΕΕ, ακόμη και στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ζητά από το ΝΑΤΟ να περιορίσει τις στρατιωτικές του δραστηριότητες στα όρια που είχε πριν από το 1997, δηλαδή πριν από την ένταξη χωρών όπως η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής στη Συμμαχία.

Η Μάτερνοβα απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο ρωσικού βέτο στις ευρωπαϊκές επιλογές της Ουκρανίας.

“Το μέλλον της Ουκρανίας ανήκει στην ίδια και στον λαό της. Ούτε η Ρωσία ούτε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της ή στις αποφάσεις της ΕΕ για τη διεύρυνσή της”, δηλώνει.

Όπως επισημαίνει, η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας συνδέεται άμεσα με τη λαϊκή εξέγερση του 2013-2014, γνωστή ως Επανάσταση της Αξιοπρέπειας, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του φιλορώσου προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

“Η Ουκρανία έχει επιλέξει την Ευρώπη. Δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αμφισβητήσει αυτή την επιλογή”, τονίζει.

Η ένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε, επιπλέον, να προσφέρει στην Ουκρανία ένα σημαντικό πλαίσιο συλλογικής προστασίας. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με την οποία, εάν ένα κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα κράτη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη με όλα τα μέσα που διαθέτουν, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Για τη Μάτερνοβα, το διακύβευμα είναι πολύ ευρύτερο από την ένταξη μιας ακόμη χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αφορά το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, χωρίς να υπόκεινται στις επιδιώξεις των ισχυρότερων γειτόνων τους.

“Η εποχή κατά την οποία οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσιζαν για την τύχη των γειτόνων τους και μοίραζαν την Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής πρέπει να μείνει οριστικά στο παρελθόν”.

Forbes