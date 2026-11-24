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Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίων κλινικών προτύπων και σαφών διαδικασιών παραπομπής αθλητών για εξειδικευμένη ιατρική αξιολόγηση, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας Αθλητών, δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Η έκδοση Δελτίου Υγείας για έναν αθλητή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά ως μια εξατομικευμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική απόφαση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΙΣ, στο πλαίσιο του 5ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για τον Προαθλητικό Ιατρικό και Καρδιολογικό Έλεγχο.

«Το Δελτίο Υγείας ενός αθλητή δεν είναι απλώς ένα έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί. Αντιπροσωπεύει μια ιατρική απόφαση — και μαζί με αυτή την απόφαση έρχεται μια ουσιαστική ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον δρα Αγαθαγγέλου, έχει η προσεκτική λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού του αθλητή, η ορθή κλινική εξέταση, η κατάλληλη ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και η διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, όταν αυτές δικαιολογούνται από τα κλινικά ευρήματα.

Ειδική αναφορά έκανε στην αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, στην έγκαιρη αναγνώριση κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και στην ανάγκη οι γιατροί να είναι σε θέση να διακρίνουν τις φυσιολογικές προσαρμογές του οργανισμού στην άσκηση από ευρήματα που υποδηλώνουν πραγματική παθολογία.

Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι πρέπει να αναγνωρίζονται και τα επιστημονικά όρια του προληπτικού ελέγχου. Ένα ασυνήθιστο εύρημα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην την ύπαρξη νόσου, όπως και μια φυσιολογική εξέταση δεν αποκλείει απόλυτα την πιθανότητα εκδήλωσης ενός ανεπιθύμητου συμβάντος.

Η διαμόρφωση ενιαίων κλινικών προτύπων, η καθιέρωση σαφών διαδικασιών παραπομπής για εξειδικευμένη αξιολόγηση, η συνεχής εκπαίδευση των γιατρών και ο σεβασμός της επαγγελματικής τους ανεξαρτησίας αποτελούν βασικές παραμέτρους για την αναβάθμιση του προαθλητικού ελέγχου στην Κύπρο.

«Η πραγματική αξία του Δελτίου Υγείας βρίσκεται στην ποιότητα της ιατρικής κρίσης που το στηρίζει», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΙΣ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών και με τη συμμετοχή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, στο πλαίσιο του 14ου Διεθνούς Πολυθεματικού Βιοϊατρικού Συνεδρίου.