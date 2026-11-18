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Ένα παιδί παρουσιάζει πυρετό, βήχα και καταρροή. Οι ημέρες περνούν, τα συμπτώματα επιμένουν και οι γονείς αρχίζουν να ανησυχούν. Μήπως χρειάζεται αντιβίωση; Μήπως η καθυστέρηση στη χορήγησή της επιδεινώσει την κατάσταση; Και, τελικά, είναι πάντα καλύτερο να δοθεί ένα αντιβιοτικό «για καλό και για κακό»;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται καθημερινά να απαντήσουν οι παιδίατροι, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού πολλαπλασιάζονται και οι επισκέψεις στα παιδιατρικά ιατρεία αυξάνονται.

Με αφορμή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στρέφει φέτος την προσοχή του στα παιδιά, επιλέγοντας το μήνυμα «Φροντίστε τα παιδιά σας – Χρησιμοποιείτε τα αντιβιοτικά με σύνεση».

Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκονται, κυρίως, τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία εμφανίζουν συχνά λοιμώξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε φορά χρειάζονται αντιβιοτική θεραπεία.

Ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, τόνισε μιλώντας στον «Φ», ότι η χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να βασίζεται στην ιατρική αξιολόγηση και όχι αποκλειστικά στην ένταση ή στη διάρκεια των συμπτωμάτων.

«Ο πυρετός, ο βήχας και η καταρροή δεν αποτελούν από μόνα τους ένδειξη ότι ένα παιδί χρειάζεται αντιβιοτικό. Οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στην παιδική ηλικία προκαλούνται από ιούς και τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση εναντίον τους», είπε ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας, υποδεικνύοντας ότι «αυτό που χρειάζεται είναι σωστή εκτίμηση του παιδιού, παρακολούθηση και κατάλληλη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων», επισημαίνει.

Οι συχνές λοιμώξεις στον παιδικό σταθμό

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από το ECDC στα παιδιά που αρχίζουν να φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Κατά τον πρώτο χρόνο της φοίτησής τους είναι συνηθισμένο να εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια βήχα, καταρροής και πυρετού, καθώς έρχονται σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς ιούς. Η συχνότητα των λοιμώξεων, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για χορήγηση αντιβιοτικών.

«Οι γονείς πολλές φορές προβληματίζονται επειδή το παιδί τους αρρωσταίνει ξανά και ξανά, ιδιαίτερα όταν αρχίζει τον παιδικό σταθμό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι οι επαναλαμβανόμενες ιογενείς λοιμώξεις είναι συχνό φαινόμενο σε αυτές τις ηλικίες. Δεν σημαίνει ότι το παιδί χρειάζεται κάθε φορά αντιβίωση, ούτε ότι η αντιβίωση θα το προστατεύσει από την επόμενη λοίμωξη», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης.

Το ECDC επισημαίνει, μάλιστα, ότι ο βήχας μπορεί να διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες μετά από ένα κοινό κρυολόγημα. Η επιμονή του συμπτώματος δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη βακτηριακής λοίμωξης, αν και η επιδείνωση ή η εμφάνιση ανησυχητικών συμπτωμάτων απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

Η αντιβίωση δεν είναι προληπτικό μέτρο

Ένα από τα βασικά μηνύματα της φετινής ευρωπαϊκής εκστρατείας είναι ότι τα αντιβιοτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προληπτικά ή χωρίς σαφή ιατρική ένδειξη.

Η άσκοπη χορήγησή τους δεν προσφέρει προστασία από τις ιώσεις και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως διάρροια, ναυτία και δερματικά εξανθήματα. Παράλληλα, επηρεάζει τα ωφέλιμα βακτήρια που υπάρχουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό.

«Το αντιβιοτικό δεν είναι ένα αθώο φάρμακο που μπορούμε να χορηγούμε χωρίς λόγο. Όταν χρειάζεται, μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητο και να προστατεύσει την υγεία ή ακόμη και τη ζωή ενός παιδιού. Όταν, όμως, χορηγείται χωρίς ένδειξη, το παιδί εκτίθεται σε πιθανές παρενέργειες χωρίς να αποκομίζει θεραπευτικό όφελος».

Ο κίνδυνος της μικροβιακής αντοχής

Πέρα από τις άμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες, η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών συνδέεται με ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας: Τη μικροβιακή αντοχή.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά χωρίς να είναι απαραίτητα, τόσο ενισχύεται η επιλογή ανθεκτικών βακτηρίων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις δυσκολότερες στην αντιμετώπιση.

«Η μικροβιακή αντοχή δεν αφορά μόνο τους ενήλικες ή τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Αφορά και τα παιδιά. Πρέπει να διαφυλάξουμε την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν πραγματικά τα χρειαζόμαστε», υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς

Η αποφυγή της άσκοπης χρήσης αντιβιοτικών δεν σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να υποτιμούν τα συμπτώματα ή να καθυστερούν την επικοινωνία με τον παιδίατρο.

Δυσκολία στην αναπνοή, έντονη υπνηλία ή μειωμένη ανταπόκριση, σημάδια αφυδάτωσης, σοβαρή επιδείνωση της γενικής κατάστασης και πυρετός σε βρέφος κάτω των τριών μηνών αποτελούν λόγους για άμεση ιατρική αξιολόγηση.

«Το ζητούμενο δεν είναι να μη δίνουμε αντιβιοτικά στα παιδιά. Είναι να τα δίνουμε σωστά, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από τον παιδίατρο, με βάση την κλινική εικόνα, την ηλικία του παιδιού και τα ευρήματα της εξέτασης», κατέληξε ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

Η φετινή εκστρατεία του ECDC υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία του εμβολιασμού, της υγιεινής των χεριών και των μέτρων πρόληψης των λοιμώξεων, τα οποία συμβάλλουν και στον περιορισμό της ανάγκης για αντιβιοτική θεραπεία.