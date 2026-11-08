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Ο πονόλαιμος επιμένει, ο βήχας δεν υποχωρεί και ο πυρετός συνεχίζεται. Η σκέψη να πάρουμε ένα αντιβιοτικό, ακόμη και από εκείνα που περίσσεψαν από προηγούμενη θεραπεία, μπορεί να φαίνεται μια εύκολη λύση. Δεν είναι όμως πάντα η σωστή και, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Τα αντιβιοτικά αποτελούν πολύτιμα φάρμακα για την αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων. Δεν είναι όμως αποτελεσματικά απέναντι στους ιούς, όπως εκείνους που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη.

Η αλόγιστη χρήση τους συμβάλλει στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής, δηλαδή στην ικανότητα των μικροοργανισμών να επιβιώνουν παρά τη χορήγηση φαρμάκων που προηγουμένως ήταν αποτελεσματικά εναντίον τους, αναφέρει οδηγός του ECDC.

1. Παίρνουμε αντιβιοτικό για το κρυολόγημα ή τη γρίπη

Πρόκειται για ένα από τα συχνότερα λάθη. Οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού προκαλούνται από ιούς και δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά.

Ακόμη και όταν υπάρχει έντονος βήχας, καταρροή ή πυρετός, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απαιτείται αντιβιοτική θεραπεία. Η ανάγκη χορήγησής της αξιολογείται από γιατρό.

2. Χρησιμοποιούμε αντιβιοτικά που περίσσεψαν

Ένα αντιβιοτικό που είχε συνταγογραφηθεί για προηγούμενη λοίμωξη δεν είναι απαραίτητα κατάλληλο για μια καινούργια ασθένεια.

Η επιλογή του φαρμάκου εξαρτάται από το είδος της λοίμωξης, το πιθανό ή επιβεβαιωμένο βακτήριο και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.

Η χρήση παλαιών αντιβιοτικών χωρίς ιατρική αξιολόγηση μπορεί να καθυστερήσει τη σωστή θεραπεία και να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.

3. Διακόπτουμε τη θεραπεία μόλις αισθανθούμε καλύτερα

Η διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής καθορίζεται από τον γιατρό και δεν πρέπει να αλλάζει με πρωτοβουλία του ασθενούς.

Αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν νωρίτερα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε μόνοι μας το φάρμακο. Αντίστοιχα, δεν πρέπει να παρατείνουμε τη θεραπεία πέρα από τις οδηγίες που έχουμε λάβει.

Επικοινωνούμε με τον γιατρό μας για οδηγίες.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών ή αμφιβολίας για τη συνέχιση της αγωγής και πάλι επικοινωνούμε με τον θεράποντα γιατρό.

4. Μοιραζόμαστε τα αντιβιοτικά με άλλους

Το γεγονός ότι δύο άτομα παρουσιάζουν παρόμοια συμπτώματα δεν σημαίνει ότι πάσχουν από την ίδια λοίμωξη.

Ένα αντιβιοτικό που χορηγήθηκε σε έναν ασθενή μπορεί να είναι ακατάλληλο ή ακόμη και επικίνδυνο για κάποιον άλλον, λόγω αλλεργιών, αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα ή διαφορετικών ιατρικών αναγκών.

5. Πιστεύουμε ότι το ισχυρότερο αντιβιοτικό είναι πάντα καλύτερο

Δεν υπάρχει ένα αντιβιοτικό που να είναι το καλύτερο για όλες τις λοιμώξεις.

Η κατάλληλη θεραπεία είναι εκείνη που στοχεύει στο υπεύθυνο βακτήριο, με τη σωστή δοσολογία και διάρκεια. Η αδικαιολόγητη χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών.

Πότε πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια;

Η παραμονή ή επιδείνωση των συμπτωμάτων, ο παρατεταμένος πυρετός ή η εμφάνιση νέων συμπτωμάτων απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Εάν παρουσιαστούν δυσκολία στην αναπνοή, σύγχυση ή άλλα σοβαρά συμπτώματα, χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση.

Το σημαντικότερο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η σωστή χρήση των αντιβιοτικών προστατεύει όχι μόνο τον ασθενή που τα λαμβάνει, αλλά και τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των λοιμώξεων στο μέλλον.