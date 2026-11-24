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Αυτή η τάση αρκετών να νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και πως τίποτα δεν τους ξεφεύγει, έχει πάει ομολογουμένως, σε άλλο επίπεδο. Πίσω από μια οθόνη και πάνω από ένα πληκτρολόγιο ξοδεύουν ώρες ολόκληρες για να γράψουν αυτό που νομίζουν αλλά το οποίο πλασάρουν ότι το ξέρουν.

Χωρίς δισταγμό, χωρίς καμία ενσυναίσθηση. Αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται καθημερινά, εάν δει κανείς το τι γράφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάθε θέμα που απασχολεί τη δημόσια σφαίρα. Από πολιτική μέχρι κοινωνικά θέματα, κάποιοι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα και αμολούν ατάκες και «διαπιστώσεις» και όποιον πάρει η μπάλα, πήρε. Δυστυχώς, αυτό παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες και γύρω από την τραγική είδηση του θανάτου της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά.

Το γεγονός ότι οι εκδρομές αυτές απασχολούν κάθε χρόνο, καθώς αρκετοί μαθητές που συμμετέχουν, δεν έχουν κανένα όριο και εκδηλώνουν συμπεριφορές απαράδεκτες, δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν θέματα. Επομένως, ο κάθε ξερόλας ας πάρει μάθημα, έστω από αυτό το τραγικό γεγονός και την επόμενη φορά που θα σπεύσει να πουλήσει πνεύμα για ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα, ας το σκεφτεί δυο και τρεις φορές.

ΛΙΑ