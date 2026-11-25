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Η υλοποίηση του προϋπολογισμού στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθε στο 68% για τις δαπάνες και 76% για τα έσοδα, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανήλθαν σε €8,14 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 76% του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων (2025: €7,51 δισ., 73%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €7,79 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 68% (2025: €7,36 δισ., 66%). Όπως σημειώνεται, την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού συνολικών δαπανών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανερχόταν στο 67%.

Όπως σημειώνεται, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €0,63 δισ. κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους κατά €0,47 δισ. και €0,20 δισ., αντίστοιχα.

Η αύξηση των δαπανών κατά €0,43 δισ. οφείλεται κυρίως σε υψηλότερες λειτουργικές και άλλες δαπάνες (€0,15 δισ.), κοινωνικές παροχές (€0,12 δισ.), και μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις (€0,10 δισ.).

Έσοδα

Οι δανειακές εισροές για την περίοδο ανήλθαν σε €1,37 δισ. (2025: €0,12 δισ.), ενώ οι δανειακές εκροές ανήλθαν σε €2,17 δισ. (2025: €0,32 δισ.).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν καθαρά κατά €0,20 δισ. (6%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από Φ.Π.Α. κατά €0,23 δισ. (2026: €2,82 δισ., 2025: €2,59 δισ.).

Την ίδια ώρα, οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,47 δισ. (15%) σε σχέση με το 2025, λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,47 δισ. (2026: €3,22 δισ., 2025: €2,75 δισ.).

Δαπάνες

Στο τέλος Οκτωβρίου 2026, η υλοποίηση των δαπανών για μισθοδοσία, συντάξεις και φιλοδωρήματα ανήλθε σε €2,72 δισ., παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (€2,73 δισ.).

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές έως το τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν σε €1,63 δισ., έναντι €1,51 δισ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η αύξηση κατά €0,12 δισ. (8%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών για παροχές υγείας κατά €0,09 δισ. και για παροχές κοινωνικής πρόνοιας κατά €0,03 δισ.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2026, οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις ανήλθαν σε €1,56 δισ., έναντι €1,46 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά €0,10 δισ. (7%), κυρίως λόγω της αύξησης του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,06 δισ. (2026: €0,25 δισ., 2025: €0,19 δισ.) και της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,03 δισ. (2026: €0,58 δισ., 2025: €0,55 δισ.).

Η υλοποίηση των λειτουργικών και άλλων δαπανών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε €0,83 δισ. (2025: €0,68 δισ.), παρουσιάζοντας αύξηση κατά €0,15 δισ. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης κατά €0,07 δισ. (2026: €0,29 δισ., 2025: €0,22 δισ.), στις λειτουργικές δαπάνες κατά €0,04 δισ. (2026: €0,28 δισ., 2025: €0,24 δισ.), στις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες κατά €0,02 δισ. (2026: €0,08 δισ., 2025: €0,06 δισ.) και στις δαπάνες για αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών κατά €0,02 δισ. (2026: €0,04 δισ., 2025: €0,02 δισ.).

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν Δαπάνες Χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους και έξοδα ύψους €0,5 δισ. (2025: €0,51 δισ.).

Ροές λόγω δανεισμού

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι αναλήψεις δανείων και οι αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν σε €1,36 δισ. (2025: €0,13 δισ.). Η αύξηση που παρατηρείται σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο οφείλεται στη διαφορετική χρονικότητα ανάληψης του δανείου (ΕΜΤΝs).

Οι αποπληρωμές δανείων και η έκδοση δανείων σε τρίτους στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν σε €2,17 δισ. (2025: €0,32 δισ.), εκ των οποίων τα €2,07 δισ. αφορούν την αποπληρωμή δανείων εξωτερικού (2025: €0,22 δισ.) και τα €0,05 δισ. την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού (2025: €0,08 δισ.).

Αναπτυξιακές δαπάνες

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι τον Οκτώβριο ανερχόταν στο 42%. Το ποσοστό υλοποίησης για το 2026 ανέρχεται στο 48%.

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το Γενικό Λογιστήριο σημειώνει ότι η υλοποίηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €243,6 εκ. (38%) και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €55,8 εκ. (39%), στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €46 εκ. (44%), στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €26,3 εκ. (58%), στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €25,9 εκ. (41%), στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων, ύψους €23,6 εκ. (46%), στις δαπάνες για αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, ύψους €21,6 εκ. (53%), στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων ύψους €20 εκ. (53%), στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €19,6 εκ. (33%), και στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €12,8 εκ. (55%).

Η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €256 εκ. (55%) και οφείλεται κυρίως σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από μη κυβερνητικές υπηρεσίες, ύψους €111 εκ. (76%), σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €26,2 εκ. (26%), στο Σχέδιο Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ύψους €21 εκ. (51%), στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €17,4 εκ. (82%), στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €9,4 εκ. (78%), στο Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ύψους €9,2 εκ. (40%), στις δράσεις για Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού ύψους, €7,2 εκ. (56%), σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €5,7 εκ. (70%), σε Συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα, ύψους €5,7 εκ. (52%), • στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ύψους €4,8 εκ (80%), και στο Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, ύψους €4,7 εκ. (73%).

Για τις χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €168,3 εκ. (57%) και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €93 εκ. (71%), στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €48,4 εκ. (56%), στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €9,1 εκ. (72%), στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €5,8 εκ. (75%), και στη χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ύψους €4,8 εκ. (51%).

Η υλοποίηση των κοινωνικών παροχών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €40,9 εκ. (60%) και οφείλεται κυρίως σε παροχές παιδείας υγείας, ύψους €22,3 εκ. (59%), σε χορηγία προς το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, ύψους €7,9εκ. (100%), σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €8,9 εκ. (77%), και σε παροχές στέγασης, ύψους €3 εκ. (57%).

ΚΥΠΕ