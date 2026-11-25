Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μιλώντας το μεσημέρι στο ΡΙΚ1, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης χαιρέτισε τα 12 νέα μέτρα στήριξης πολιτών ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, χαρακτηρίζοντας τα σωστά και καλοδεχούμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δρουσιώτης στην στόχευση των μέτρων, την οποία θεωρεί αναγκαία, ώστε να επωφεληθούν περισσότερο οι πολίτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Ικανοποιημένος είναι ο Σύνδεσμος για την εισαγωγή για πρώτη φορά του μέτρου της πιστωτικής κάρτας Cy One Card, μέσα από την οποία θα στηρίζονται οικονομικά, με εφάπαξ βοήθεια, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο κ. Δρουσιώτης είπε πως το μέτρο αυτό είναι σωστό και καλοδεχούμενο και θα έπρεπε, είπε, να είχε εισαχθεί νωρίτερα.

Είπε όμως ότι σε αυτή τη φάση θα ήταν προτιμότερο η πρώτη οικονομική βοήθεια μέσω αυτής της κάρτας να αφορούσε στήριξη για αγορά τροφίμων, παρά καυσίμων.