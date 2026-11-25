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Περιορισμό του αριθμού των σημείων πώλησης αλκοολούχων ποτών εισηγείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του αλκοόλ στην εκδήλωση και κλιμάκωση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο ΠΟΥ Ευρώπης εγκαινιάζει εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, θέτοντας στο επίκεντρο έναν παράγοντα κινδύνου που συχνά παραβλέπεται.

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 15-49 ετών που είχαν συντροφική σχέση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ (28,9%) έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από σύντροφο κατά τη διάρκεια της ζωής της. Το 6,5% έχει υποστεί τέτοια βία κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Σύμφωνα, εξάλλου, με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες (UN Women), τα οποία επικαλείται ο ΠΟΥ, στην Ευρώπη έως και το 64% των ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες διαπράττεται από συντρόφους τους.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι η βία κατά των γυναικών έχει βαθύτερα κοινωνικά αίτια, τα οποία συνδέονται με την ανισότητα των φύλων και την άνιση κατανομή εξουσίας στις σχέσεις. Το αλκοόλ μπορεί να λειτουργήσει ως επιβαρυντικός παράγοντας σε μια ήδη επικίνδυνη κατάσταση, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον δράστη από την ευθύνη του.

Για τις γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση, η κατανάλωση αλκοόλ από τον σύντροφό τους αποτελεί συχνά πρόσθετη πηγή φόβου και ανασφάλειας. Μαρτυρίες γυναικών αναδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης της συμπεριφοράς του συντρόφου τους και προσαρμογής της καθημερινότητάς τους για λόγους ασφάλειας.

Η αποχή από το αλκοόλ, διευκρινίζει ο ΠΟΥ, δεν εγγυάται την ασφάλεια μιας γυναίκας.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έρευνας για την έμφυλη βία, το 36,1% των γυναικών έχει βιώσει σωματική βία, απειλές ή σεξουαλική βία, έναντι 30,7% στην ΕΕ.

Μόλις το 15% των γυναικών που υπέστησαν βία από σύντροφο ανέφερε τη βία στην Αστυνομία. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τη βία γενικότερα και όχι περιστατικά που συνδέονται ειδικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

Φθηνό και εύκολα προσβάσιμο αλκοόλ

Η χαμηλή τιμή των αλκοολούχων ποτών, η ευρεία διαθεσιμότητά τους ακόμη και αργά τη νύχτα και η δυνατότητα προμήθειάς τους μέσω υπηρεσιών κατ’ οίκον διανομής καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου αυξάνουν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τους κινδύνους εκδήλωσης βίας που συνδέεται με το αλκοόλ.

Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται στις κυβερνήσεις περιλαμβάνονται:

Ο περιορισμός του αριθμού των σημείων πώλησης αλκοολούχων ποτών.

Ο περιορισμός της πώλησης αλκοόλ κατά τις προχωρημένες νυχτερινές ώρες.

Η ρύθμιση των υπηρεσιών κατ’ οίκον διανομής αλκοολούχων ποτών.

Λιγότερο αλκοόλ, λιγότερα περιστατικά βίας

Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα παρεμβάσεων που παρουσιάζει ο Οργανισμός:

Στη Λιθουανία, αυστηρότερα μέτρα ελέγχου του αλκοόλ, μεταξύ των οποίων η αύξηση της φορολογίας, συσχετίστηκαν με μείωση σχεδόν 30% στις καταγγελλόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

στις καταγγελλόμενες σεξουαλικές επιθέσεις. Στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, ο περιορισμός του νυχτερινού ωραρίου διάθεσης αλκοόλ συσχετίστηκε με μείωση κατά 29% στα καταγγελλόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Όταν το ωράριο επεκτάθηκε εκ νέου, καταγράφηκε αύξηση των επιθέσεων στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι πολιτικές ελέγχου του αλκοόλ, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις δράσεις για την ισότητα των φύλων και τις υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης των γυναικών που βιώνουν κακοποίηση.

Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η πρόσβαση σε προγράμματα αντιμετώπισης της κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ουσιών, τόσο για τους δράστες όσο και για τις γυναίκες που κινδυνεύουν ή έχουν υποστεί βία και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάχρησης ουσιών.

Ο Οργανισμός επισημαίνει, παράλληλα, την ανάγκη αντιμετώπισης της έμφυλης βίας που ασκείται μέσω της τεχνολογίας.

Στον σχεδιασμό συμμετείχαν γυναίκες που έχουν βιώσει βία

Στη διαμόρφωση της εκστρατείας συμμετείχαν, πέραν των εμπειρογνωμόνων, και 16 γυναίκες που έχουν βιώσει βία.

Μέσα από δύο κύκλους διαβουλεύσεων, οι γυναίκες αξιολόγησαν τα μηνύματα και το οπτικό υλικό της εκστρατείας, ώστε να αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες της κακοποίησης, να αποφεύγεται η ενοχοποίηση των θυμάτων και να καθίσταται σαφές ότι την ευθύνη για τη βία φέρουν οι δράστες.