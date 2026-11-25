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Το Πεκίνο ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στη δομή της κινεζικής ενεργειακής βιομηχανίας, αναδιαμορφώνοντας το σύνολο της λειτουργικής ροής των εργασιών, για την προώθηση του έξυπνου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι προσπάθειες περιλαμβάνουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, της διανομής, αλλά και των λιανικών πωλήσεων, ώστε η παραγωγή ενέργειας να γίνει περισσότερο ελεγχόμενη, ενώ τα δίκτυα διανομής να γίνουν εξυπνότερα, προκειμένου να συντονιστεί καλύτερα η προσφορά ενέργειας για την ομαλή ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. ενεργοποίησε το πρώτο στην Κίνα έξυπνο λειτουργικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την ενσωμάτωσή του στη μονάδα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει, με ενεργειακή ισχύ 10 γιγαβάτ, αλλά και για τη βάση αιολικής και ηλιακής ενέργειας της ίδιας εταιρίας στην επαρχία Σετσουάν.

Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές επαρχίες της Κίνας, στα ολοκληρωμένα συγκροτήματα καθαρής ενέργειας, με τη συνολική εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύ να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί στα 78 γιγαβάτ μέχρι το 2035.

ΚΥΠΕ