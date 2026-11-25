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Ο κινεζικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Huawei κρίθηκε ένοχος χθες Τρίτη από σώμα ενόρκων δικαστηρίου των ΗΠΑ για κλοπή βιομηχανικών μυστικών και υποστήριξη στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην προσπάθεια να επιβάλλουν λογοκρισία στο διαδίκτυο, απόφαση που επέκρινε έντονα η διοίκηση της επιχείρησης σε βάρος της οποίας διατυπώνονται σε δυτικές πρωτεύουσες υποψίες πως επιδίδεται σε κατασκοπεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

Οι ένορκοι του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης έκριναν επίσης τον όμιλο ένοχο για τραπεζική απάτη, πάντως όχι για αυτή που θεωρείτο η πιο σοβαρή κατηγορία στη δίκη, δηλαδή της σύστασης και συμμορίας και της συνωμοσίας με σκοπό την υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι κατηγορίες σε βάρος του ομίλου «είναι ανυπόστατες» τόσο από «νομική» άποψη όσο και από αυτή των «γεγονότων», αντέτεινε σε ανακοίνωσή της η Χουαγουέι, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με απαγορεύσεις, αποκλεισμούς και κυρώσεις τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.

Ο όμιλος πρόσθεσε πως θα εξετάσει «σχολαστικά» την απόφαση και εξετάζει τη λήψη «όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων» για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλαντς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του: «για δεκαετίες, η Χουαγουέι και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους (…) στη βάση ψεμάτων και κλοπών. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν», σχολίασε, σύμφωνα με δελτίου Τύπου των υπηρεσιών του.

Η ποινή αναμένεται να αποφασιστεί τον Σεπτέμβριο του 2027.



ΑΠΕ-ΜΠΕ