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Μια νέα θεραπευτική επιλογή έχουν πλέον στη διάθεσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένη μορφή κληρονομικής μυϊκής δυστροφίας, για την οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ειδική εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη δραστική ουσία ribitol (BBP-418) για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών με μυϊκή δυστροφία των ζωνών τύπου LGMD2I/R9, σωματικού βάρους τουλάχιστον 30 κιλών.

Την έγκριση ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία BridgeBio Pharma, η οποία ανέπτυξε τη θεραπεία.

Η συγκεκριμένη μορφή μυϊκής δυστροφίας οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου FKRP και χαρακτηρίζεται από προοδευτική εξασθένηση των μυών.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στην κίνηση και την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, καθώς και προβλήματα στην αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.

Βελτίωση στην κινητικότητα και την αναπνοή

Η θεραπεία χορηγείται από το στόμα και στοχεύει στην ενίσχυση ενός βιολογικού μηχανισμού που συμβάλλει στην προστασία των μυϊκών κυττάρων από βλάβες.

Στην κλινική μελέτη φάσης III FORTIFY, έπειτα από 12 μήνες θεραπείας, καταγράφηκε όφελος στην ταχύτητα βάδισης κατά 0,27 μέτρα ανά δευτερόλεπτο έναντι του εικονικού φαρμάκου.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε βελτίωση στην αναπνευστική λειτουργία, με τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων να προσεγγίζει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη της βίαιης ζωτικής χωρητικότητας.

Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η διάρροια.

Πότε αναμένεται η υποβολή αίτησης στην Ευρώπη

Η έγκριση αφορά προς το παρόν αποκλειστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προγραμματίζει να υποβάλει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028, με βάση τα τελικά αποτελέσματα της τριετούς κλινικής μελέτης.

Ο προγραμματισμός της περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση της χορήγησης της θεραπείας σε μικρότερα παιδιά και σε ασθενείς με άλλες μορφές μυϊκής δυστροφίας των ζωνών.