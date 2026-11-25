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Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία έχει σοβαρά προβλήματα και αρρωστημένη κουλτούρα, δήλωσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης για να συμπληρώσει ότι κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας ήταν το πιο προβληματικό τμήμα.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Παμπορίδης εξιστόρησε μάλιστα ότι κατά τις πρώτες ημέρες της θητείας του, είχε εξελιχθεί ένα φρικιαστικό περιστατικό. Όπως είπε λόγω εσωτερικών τσακωμών των Ιατροδικαστών, βρέθηκε πεταμένο στα σκουπίδια ένα πτώμα, ένα παιδικό πτώμα και είχε διαταχθεί τότε ποινική και πειθαρχική έρευνα.

Όπως εξήγησε, όλα τα προβλήματα αρχίζουν από το γεγονός ότι αυτή η Υπηρεσία «κακώς ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες ανήκει στις ανακριτικές και τις διωκτικές Αρχές της χώρας για να διέπεται από την αυστηρή ιεραρχία. «Δεν μπορεί να ανήκει σε ένα Υπουργείο, όπου η ελευθεριότητα της επιστήμης δικαιολογεί σχεδόν τα πάντα. Πρέπει να ανήκει σε ένα πειθαρχημένο Σώμα, όπως την Αστυνομία, και συγκεκριμένα στην ανακριτική Υπηρεσία γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι επιτελούν ανακριτικό έργο», ανέφερε ο κ. Παμπορίδης.

Κληθείς να σχολιάσει γιατί δεν επέδειξαν ευαισθησία και δεν μετέβησαν στη σκηνή του θανάτου της 17χρονης Κυριακής, ο κ. Παμπορίδης είπε πως «αν ήταν μια στρατιωτική Υπηρεσία ή αστυνομική δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν. Όλο το σύστημα νοσεί εκ του γεγονότος ότι παραμένει η ιατροδικαστική Υπηρεσία εκτός Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έπρεπε να είναι κομμάτι της Αστυνομίας, να πέφτει η εντολή και εκεί δεν αρνείσαι να εκτελέσεις εντολή», κατέληξε.