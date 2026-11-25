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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο με το οποίο η Κυβέρνηση προτείνει να απαγορευτεί η δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών στην Κύπρο.

«Η Κυβέρνηση θέτει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με το οποίο προτείνεται η θέσπιση των 15 ετών ως ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καλώντας τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους» αναφέρει.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σημειώνει, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες επικοινωνίας, μάθησης, έκφρασης και δημιουργικότητας. Την ίδια στιγμή, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η διαρκής κοινωνική σύγκριση και οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης στην καθημερινότητα των παιδιών δημιουργούν νέες προκλήσεις.

Οι οικογένειες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια ψηφιακή πραγματικότητα που μεταβάλλεται με ταχύτητα. Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, η Πολιτεία επιδιώκει να στηρίξει τις οικογένειες, θεσπίζοντας ένα σαφές πλαίσιο προστασίας και αναθέτοντας την ευθύνη συμμόρφωσης με το ηλικιακό όριο στους ίδιους τους παρόχους των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την παρουσίαση του Ετήσιου Προγραμματισμού Διακυβέρνησης για το 2026, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το Σχέδιο αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη νομοθετική ρύθμιση, την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Προστασίας των Ανηλίκων κατά τη Χρήση Επιγραμμικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης Νόμος του 2026», εντάσσεται στον πρώτο πυλώνα του Σχεδίου Δράσης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι πάροχοι Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δεν θα επιτρέπεται να παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ή διατήρησης λογαριασμού από ή για παιδιά κάτω των 15 ετών, ακόμη και με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου, οι πάροχοι θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Προβλέπονται, επίσης, μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υφιστάμενους λογαριασμούς και υποχρεώσεις ενημέρωσης των χρηστών.

Την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας θα αναλάβει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, ως εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών, με δυνατότητα επιβολής διοικητικών μέτρων και προστίμων σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ειδικά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και όχι το σύνολο της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών. Από το πεδίο εφαρμογής της εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και οι εκπαιδευτικές και επιστημονικές πλατφόρμες.

Στόχος δεν είναι να απομακρυνθούν τα παιδιά από την τεχνολογία, αλλά να ενισχυθεί η προστασία τους από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ηλικιακού ορίου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συμβάλλοντας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για τη διαμόρφωση μιας κοινής απάντησης στις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Ο λόγος στην κοινωνία

Στον ευρύτερο διάλογο για το ζήτημα εντάσσεται και η πρωτοβουλία καταγραφής των απόψεων των πολιτών μέσω της πλατφόρμας «Φωνή του Πολίτη».

Με τη δημόσια διαβούλευση, η συζήτηση αποκτά πλέον ως βάση μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση.

Οι απόψεις των ίδιων των νέων, οι εμπειρίες των γονέων, η γνώση των εκπαιδευτικών και των ειδικών, καθώς και οι εισηγήσεις όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2026.

Η προστασία των παιδιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η διαμόρφωση του πλαισίου προστασίας τους χρειάζεται τη συμμετοχή όλων μας.

Μελετήστε το νομοσχέδιο, καταθέστε τις απόψεις και εισηγήσεις σας και συμμετάσχετε στον δημόσιο διάλογο μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση»: