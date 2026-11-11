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Πληρώσαμε για ιατρική εξέταση, θεραπεία ή άλλη υπηρεσία υγείας σε ευρωπαϊκή χώρα;

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή μέρους ή ακόμη και του συνόλου των εξόδων από τον αρμόδιο φορέα της Κύπρου. Η διαδικασία προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ποιες θεραπείες καλύπτονται, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και πού υποβάλλουμε την αίτηση;

Οι ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι στην Κύπρο έχουν τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να λάβουν υπηρεσίες υγείας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και στη συνέχεια να ζητήσουν επιστροφή εξόδων.

Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/24/ΕΕ και την κυπριακή νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο ασθενής καταβάλλει αρχικά το κόστος της περίθαλψης και ακολούθως υποβάλλει αίτηση για αποζημίωση.

Ποιες υπηρεσίες μπορεί να καλύπτονται;

Η διαδικασία αφορά υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από επαγγελματίες υγείας για τη διάγνωση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας.

Μπορεί να περιλαμβάνει, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες και άλλες υπηρεσίες περίθαλψης.

Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε υπηρεσία επιλέξει ο ασθενής στο εξωτερικό θα αποζημιωθεί.

Βασική προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία να εμπίπτει στις παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος στην Κύπρο.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία εξαιρεί, μεταξύ άλλων, τη μακροχρόνια φροντίδα για υποστήριξη στις καθημερινές δραστηριότητες, τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τα δημόσια προγράμματα εμβολιασμού.

Πόσα χρήματα μπορούμε να πάρουμε πίσω;

Το ποσό της αποζημίωσης δεν υπολογίζεται απαραίτητα με βάση όσα πληρώσαμε στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η επιστροφή εξόδων μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό που θα καλυπτόταν εάν η ίδια υπηρεσία είχε παρασχεθεί στην Κύπρο.

Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική δαπάνη του ασθενούς.

Για παράδειγμα, εάν μια θεραπεία κοστίσει στο εξωτερικό περισσότερο από το ποσό που αναγνωρίζεται για αντίστοιχη υπηρεσία στην Κύπρο, ο ασθενής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη διαφορά.

Χρειάζεται να πάρουμε έγκριση πριν ταξιδέψουμε;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει η Οδηγία 2011/24/ΕΕ, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι, με βάση τη σχετική κυπριακή νομοθεσία, δεν απαιτείται προέγκριση.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η αποζημίωση είναι αυτόματη.

Η αίτηση εξετάζεται μετά την παροχή της υπηρεσίας και αξιολογείται κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Εάν σχεδιάζουμε μια δαπανηρή θεραπεία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ζητήσουμε προηγουμένως γραπτή ενημέρωση από τον αρμόδιο φορέα για το εάν και σε ποιο ύψος μπορεί να αποζημιωθεί.

Πώς υποβάλλουμε αίτηση επιστροφής εξόδων;

Βήμα 1: Συγκεντρώνουμε τα ιατρικά έγγραφα

Φροντίζουμε να έχουμε την ιατρική έκθεση ή άλλα έγγραφα που περιγράφουν την υπηρεσία υγείας που λάβαμε στο εξωτερικό.

Βήμα 2: Κρατούμε τα τιμολόγια και τις αποδείξεις

Απαραίτητα είναι τα αποδεικτικά της δαπάνης, όπως το πρωτότυπο τιμολόγιο και η απόδειξη πληρωμής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αίτησης.

Βήμα 3: Συμπληρώνουμε την επίσημη αίτηση

Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει ειδικό έντυπο με τίτλο:

«Αίτηση Επιστροφής Δαπανών στον Ασθενή για Διασυνοριακή Περίθαλψη σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ».

Βήμα 4: Υποβάλλουμε το αίτημα μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ αρμόδιος φορέας είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Για τους ασφαλισμένους που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Ποιος αποφασίζει εάν θα αποζημιωθούμε;

Σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία, το αίτημα αξιολογείται από αρμόδια Επιτροπή Ειδικών Ιατρών.

Η επιτροπή εξετάζει κατά πόσο η περίθαλψη που παρασχέθηκε ήταν η ενδεδειγμένη και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αποζημίωσης.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του επιλέξιμου ποσού, εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Ο αιτητής ενημερώνεται για την απόφαση.

Ποια είναι η διαφορά από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας;

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας χρησιμοποιείται για ιατρικά αναγκαία περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής παραμονής στο εξωτερικό, όπως σε διακοπές ή επαγγελματικό ταξίδι.

Αντίθετα, η διαδικασία διασυνοριακής περίθαλψης βάσει της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ μπορεί να αφορά και προγραμματισμένη θεραπεία σε άλλη χώρα, με μεταγενέστερη αίτηση επιστροφής εξόδων.

Υπάρχει επίσης ξεχωριστή διαδικασία για προγραμματισμένη περίθαλψη με το έντυπο S2, η οποία διέπεται από διαφορετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση.

Οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται.

Τι πρέπει να κάνουμε πριν προγραμματίσουμε θεραπεία;

Πριν αποφασίσουμε να μεταβούμε στο εξωτερικό για θεραπεία, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο φορέα και να ζητήσουμε διευκρινίσεις για:

Το κατά πόσο η θεραπεία περιλαμβάνεται στις καλυπτόμενες υπηρεσίες.

Το πιθανό ύψος της αποζημίωσης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να εξασφαλίσουμε.

Τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης.

Το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η δυνατότητα θεραπείας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν συνεπάγεται αυτόματη κάλυψη όλων των εξόδων. Η ενημέρωση πριν από το ταξίδι μπορεί να μας προστατεύσει από σημαντική οικονομική επιβάρυνση.