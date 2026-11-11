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Να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία για την αγωγή δυσφήμησης ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC αποφάσισε ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα, απορρίπτοντας το αίτημα του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Η απόφαση, που εκδόθηκε την Τρίτη (10/11), αφορά το επίμαχο μοντάζ ομιλίας του Αμερικανού προέδρου πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021. Ο Τραμπ πανηγύρισε κάνοντας λόγο για «τεράστια νίκη», αν και ο δικαστής απέρριψε ένα δεύτερο σκέλος της προσφυγής του.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέφρι Κουντς έκρινε ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί δυσφήμησης είναι επαρκείς ώστε η υπόθεση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, χωρίς ωστόσο να αποφανθεί για τη βασιμότητά τους ή για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος υπέστη πράγματι ζημία.

«Το κατά πόσον ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αποδείξει αυτούς τους ισχυρισμούς και να τεκμηριώσει ότι υπέστη ζημία κατά τη διαδικασία έκδοσης συνοπτικής απόφασης ή στη δίκη είναι ζήτημα που θα κριθεί αργότερα», ανέφερε στο σκεπτικό του.

Το επίμαχο μοντάζ της ομιλίας πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο

Η δικαστική διαμάχη αφορά επεισόδιο της εκπομπής Panorama, στο οποίο το BBC συνένωσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα από ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, έξω από το Καπιτώλιο, πριν από τα επεισόδια που ακολούθησαν.

Στην αγωγή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το BBC ότι αλλοίωσε την ομιλία του «σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά», δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε απευθύνει άμεση έκκληση για βίαιη δράση.

Το BBC είχε ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο παρουσίασης του υλικού, αναγνωρίζοντας ότι το μοντάζ «δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Τραμπ απηύθυνε άμεση έκκληση για βίαιη δράση».

Ωστόσο, ο βρετανικός οργανισμός επιμένει ότι το περιεχόμενο της εκπομπής δεν πληροί τις νομικές προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση δυσφήμησης. Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ήταν διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητώντας τη βάση της προσφυγής στη Φλόριντα.

«Τεράστια νίκη» πανηγυρίζει ο Τραμπ, τι απαντά το BBC

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής απόφασης, ο Τραμπ την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια νίκη» σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στο BBC, κατηγορώντας το για «ψευδείς ειδήσεις» και υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο βίντεο είχε μονταριστεί ώστε να τον εμφανίζει να λέει κάτι που «δεν είπε ποτέ».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του BBC εξέφρασε έκπληξη για την απόφαση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο οργανισμός σέβεται την κρίση του δικαστηρίου.

«Μας προκαλεί έκπληξη αυτή η απόφαση, αλλά σεβόμαστε την εξουσία του δικαστηρίου και λαμβάνουμε υπόψη ότι η υπόθεση θα προχωρήσει πλέον στο επόμενο στάδιο», δήλωσε.

«Παραμένουμε βέβαιοι για τη θέση μας και θα συνεχίσουμε να απαντούμε μέσω της προβλεπόμενης νομικής διαδικασίας», πρόσθεσε.

Απορρίφθηκε το δεύτερο σκέλος της αγωγής

Παρά την απόφαση να συνεχιστεί η εξέταση της υπόθεσης δυσφήμησης, ο δικαστής απέρριψε το δεύτερο σκέλος της αγωγής, με το οποίο ο Τραμπ κατηγορούσε το BBC για παραβίαση της νομοθεσίας της Φλόριντα περί παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ο Κουντς έκρινε ότι το επίμαχο ντοκιμαντέρ δεν συνιστά εμπορική επικοινωνία, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου.

Επομένως, η υπόθεση συνεχίζεται αποκλειστικά ως προς τους ισχυρισμούς περί δυσφήμησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικαστήριο έχει ήδη δικαιώσει τον Τραμπ επί της ουσίας.

Ο Τραμπ πρέπει να καταθέσει ενόρκως έως τις 11 Δεκεμβρίου

Η δικαστική διαδικασία περιλαμβάνει και την υποχρέωση του Αμερικανού προέδρου να απαντήσει ενόρκως σε ερωτήσεις των δικηγόρων του BBC.

Τον προηγούμενο μήνα, δικαστής διέταξε τον Τραμπ να δώσει την κατάθεσή του έως τις 11 Δεκεμβρίου, αφού είχε ακυρώσει προηγούμενη προγραμματισμένη εξέταση, επικαλούμενος «ζητήματα εθνικής σημασίας».

Δικηγόρος του BBC ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε προεκλογική εκστρατεία στην Τζόρτζια την ημέρα που είχε οριστεί η κατάθεσή του, τον Οκτώβριο, και ότι επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η διαμάχη για τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ στις ΗΠΑ

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του BBC αφορά το κατά πόσον το επίμαχο επεισόδιο ήταν διαθέσιμο στο αμερικανικό κοινό.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν αρχικά υποστηρίξει ότι το ντοκιμαντέρ μπορούσε να προβληθεί στις ΗΠΑ μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας BritBox.

Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στο 2026, παραδέχθηκαν ότι δεν διέθεταν αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα του προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μέσω του BritBox είτε μέσω της ιστοσελίδας του BBC, της υπηρεσίας BBC Select ή αμερικανικών τηλεοπτικών σταθμών.

Στο πλαίσιο της ίδιας δικαστικής διαμάχης, ο Τραμπ συμφώνησε τελικά να αποσύρει την αγωγή του κατά της BBC Studios, της εμπορικής θυγατρικής του βρετανικού οργανισμού, αφού το BBC υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή στη δημιουργία ή την παραγωγή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ.

protothema.gr