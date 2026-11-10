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Την πρώτη του συνέντευξη Τύπου έπειτα από αρκετούς μήνες παραχώρησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με φόντο την πρόταση για παραπομπή του.

Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων και των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Χέγκσεθ δέχεται επικρίσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένα από τα βασικά ζητήματα που συνδέθηκαν με την εκλογική υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια ώρα, έντονη φημολογία αναπτύχθηκε γύρω από το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να εξετάζει την απομάκρυνσή του από το υπουργείο. Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δέχεται πιέσεις και εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, έσπευσε ωστόσο να υπερασπιστεί τον υπουργό του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει κερδίσει δύο πολέμους».

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χεγκέθ, ξεκίνησε επιθετικά τις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας «φάρσα» και «σαμποτάζ» τη συγκεκριμένη υπόθεση εναντίον του.

«Είναι ένας δυσαρεστημένος και ηττημένος βουλευτής», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κανένας υπουργός Πολέμου δεν έχει ποτέ παραπεμφθεί για τη διεξαγωγή «νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ο Χέγκσεθ τόνισε στις δηλώσεις του ότι «έχουμε ξαναδεί αυτό το σόου», αναφερόμενος όταν στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ. «Και τις δύο φορές απέτυχαν ενώ ο Τραμπ «ήρθε πιο δυνατός και θα αποτύχουν ξανά», πρόσθεσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

«Αυτό το ψήφισμα λέει στους εχθρούς μας, το Ιράν και τα καρτέλ, αλλά και σε κάθε αντίπαλος που παρακολουθεί, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν πραγματικά τους δικούς τους ανθρώπους και τη δική τους πολιτική ηγεσία για την επιτυχή εκτέλεση νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ», δήλωσε ενδεικτικά.

Τα 8 άρθρα για τα οποία προτάθηκε η παραπομπή του Χέγκσεθ

-Άρθρο Ι: Διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν «παρά τη μη κήρυξη πολέμου, την νόμιμη έγκριση, την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την επικείμενη απειλή»

-Άρθρο ΙΙ: Συνεχίζοντας τον πόλεμο στο Ιράν παρά το γεγονός ότι το Κογκρέσο ψήφισε για τον τερματισμό της σύγκρουσης

-Άρθρο ΙΙ Ι: Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στο Ιράν μετά τη λήξη της περιόδου λήξης και της παρόρμησης

-Άρθρο IV : Αγνοώντας τους νόμους που ελαχιστοποιούν τις απώλειες αμάχων

-Άρθρο V : Εξωδικαστικές εκτελέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών πληγμάτων σε επιζώντες και της αποτυχίας διάσωσης των ναυαγών

-Άρθρο VI : Καταστολή της ελευθερίας του λόγου, σε αναφορά σε υποτιθέμενα αντίποινα κατά του γερουσιαστή Mark Kelly

-Άρθρο VII : Απαγωγή ενός κυρίαρχου ξένου ηγέτη, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, χωρίς συνταγματική εξουσία

-Άρθρο VIII : Έναρξη επιθέσεων στην Υεμένη χωρίς άδεια του Κογκρέσου

skai.gr