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Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι άνοιξε τη διαδικασία παραπομπής κατά του αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκεθ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τόμας Μάσι κατέθεσε την πρότασή του κατά του Πιτ Χέγκεθ στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Δευτέρα το απόγευμα με την ψηφορορία να αναμένεται έως την Τετάρτη.

Στην εισαγωγή των άρθρων της πρότασής του κατηγορεί τον Χέγκσεθ ότι καταχράστηκε την εξουσία του αξιώματός του μέσω των ενεργειών του στον πόλεμο του Ιράν και «εκτέλεσε και εφάρμοσε εν γνώσει του παράνομες εντολές για την έναρξη πολέμου εναντίον ενός ξένου έθνους».

«Ο Υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγσεθ, με αυτή τη συμπεριφορά, απέδειξε ότι θα παραμείνει απειλή για το Σύνταγμα εάν του επιτραπεί να παραμείνει στο αξίωμα και ενήργησε με τρόπο κατάφωρα ασυμβίβαστο με τα καθήκοντά του και το κράτος δικαίου», δήλωσε ο βουλευτής που αποχωεί από το Κογκρέσο και έχει αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ σύμφωνα με το CNNi.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αύριο για το θέμα, παρέμεινε ανυποχώρητος ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του στον υπουργό Άμυνας.

Για την έγκριση της πρότασης του Μάσι στη Βουλή των Αντιπροσώπων αρκεί απλή πλειοψηφία. Εφόσον την υπερψηφίσουν όλοι οι Δημοκρατικοί, και ένας μικρός αριθμός Ρεπουμπλικανών, ο υπουργός Αμυνας θα παραπεμφθεί στη Γερουσία για να δικαστεί.

Ωστόσο, η απομάκρυνσή του από το αξίωμα θεωρείται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση. Για να καταδικαστεί στη Γερουσία απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να τον καταψηφίσουν και περίπου 20 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές.

cnn.gr