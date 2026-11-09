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Προειδοποίηση για επικείμενη, παρατεταμένη ρωσική επίθεση κατά των γεφυρών του ποταμού Δνείπερου απηύθυνε στους Ευρωπαίους εταίρους ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να διαμελίσει τη χώρα.

Στόχος της Μόσχας, σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, είναι να διχοτομήσει τη χώρα, αποκόπτοντας το ανατολικό τμήμα που συνορεύει με τη Ρωσία από το δυτικό τμήμα που γειτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ζελένσκι περιέγραψε την ασφυκτική πίεση που δέχονται οι υποδομές της χώρας εν όψει του χειμώνα.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (9/11), οι δύο πλευρές συντόνισαν τις θέσεις τους λίγο πριν από την έναρξη του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών την Τρίτη και την Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή αξιωματούχων από το Κίεβο, τη Μόσχα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ – συνομιλίες που είχαν «παγώσει» από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Τα ολικά «μπλακ άουτ»

Ο ποταμός Δνείπερος διασχίζει την Ουκρανία από τον βορρά προς τον νότο, περνώντας μέσα από το Κίεβο και τις μεγάλες πόλεις του νοτιοανατολικού μετώπου (Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Χερσώνα), αποτελώντας φυσικό σύνορο μεταξύ των αντιμαχόμενων δυνάμεων.

Οι προειδοποιήσεις του Ουκρανού προέδρου συνοδεύτηκαν από πολύωρες διακοπές ρεύματος και κυκλοφοριακό χάος στο Κίεβο, μετά από ρωσικά πλήγματα το Σάββατο, προκαλώντας κρατήρες στο οδόστρωμα και ζημιές στους πυλώνες της Βόρειας και της Νότιας γέφυρας της πρωτεύουσας.

Ενεργειακή ασφυξία και μηχανισμός έκτακτης ανάγκης

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε ότι το ρωσικό σχέδιο δεν αποσκοπεί μόνο στη στρατιωτική αποκοπή, αλλά και στη διακοπή της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες στο σκοτάδι και το κρύο μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι συμφώνησε με την Φον ντερ Λάιεν στην ενεργοποίηση ειδικού ευρωπαϊκού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των επειγουσών αναγκών της Ουκρανίας σε ρεύμα, νερό και θέρμανση, με τις περιοχές του Κιέβου, του Ντνίπρο, του Σούμι, του Ντονέτσκ και της Χερσώνας να αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξή της στο αίτημα για εκεχειρία που θα καλύπτει τις ενεργειακές και επισιτιστικές υποδομές.

Από τον Οκτώβριο, η Μόσχα έχει εντείνει τα χτυπήματα στις γέφυρες του Δνείπερου. Πηγές με γνώση των προθέσεων του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρουν ότι ο ίδιος θεωρεί τις επιθέσεις αυτές ως αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.

Για τα σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους του Κιέβου υπάρχουν μόλις οκτώ γέφυρες που συνδέουν τις δύο όχθες της πόλης, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι διαθέσιμες διαβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών φραγμάτων στο Κίεβο και το Κάνιφ) είναι ελάχιστες.

Ελλείψεις στην αεράμυνα, πλήγματα στον ανεφοδιασμό

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν τους κινδύνους για την ουκρανική άμυνα. Ο αναλυτής Φραντς-Στέφαν Γκάντι σημειώνει ότι η καταστροφή των σιδηροδρομικών γεφυρών θα δυσκολέψει δραματικά τη μεταφορά βαρέως εξοπλισμού, πυρομαχικών και εφεδρειών από τη Δύση προς το ανατολικό μέτωπο.

Ο στόχος της Ρωσίας δεν είναι απαραίτητα η πλήρης αποκοπή, αλλά η πρόκληση μέγιστης φθοράς. Η Ουκρανία αδυνατεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τις υποδομές της λόγω έλλειψης πυραύλων αναχαίτισης Patriot. Οι παγκόσμιες ελλείψεις που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν κάνει την Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους διστακτικούς στο να παραχωρήσουν επιπλέον αποθέματα.

Την κατάσταση επιδεινώνει η νέα τεχνολογία των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ζελένσκι, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, οι ρωσικές κεφαλές διαθέτουν πλέον προηγμένο σύστημα καθοδήγησης με ραντάρ που σαρώνει το έδαφος κατά την κάθοδο, παρακάμπτοντας τα ουκρανικά συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών (jammers) και πετυχαίνοντας τους στόχους με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια.

cnn.gr