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Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ πρέπει να δράσει άμεσα για να βοηθήσει τη Λωρίδα της Γάζας να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο χειμώνα, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν εήταν ανεπαρκή.

«Η κατάσταση δεν αποτελεί πλέον απλώς μια απειλή λόγω του επερχόμενου χειμώνα, αλλά μια άμεση ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε το Συμβούλιο Ειρήνης σε ανακοίνωσή του.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο ημερών παρέσυραν δεκάδες χιλιάδες σκηνές στην περιοχή, όπου σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά, και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025, ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για την ανάγκη προετοιμασίας τόσο για τον χειμώνα όσο και για τις εποχικές πλημμύρες.

Λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επέτρεψε την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας σε περισσότερα από 8.200 φορτηγά που μετέφεραν προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 91.000 σκηνών.

Το Συμβούλιο Ειρήνης αναγνώρισε τα βήματα που έχει κάνει το Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι αυτά παραμένουν «ανεπαρκή».

«Καλούμε την ηγεσία της τρέχουσας Κυβέρνησης του Ισραήλ να δράσει άμεσα, εγκρίνοντας και διευκολύνοντας την είσοδο όλων των απαραίτητων προμηθειών για την αντιμετώπιση του χειμώνα, καθώς και ανθρωπιστικής βοήθειας», ανέφερε.

Το Ισραήλ άσκησε δριμεία κριτική στη Χαμάς με αφορμή τις πλημμύρες, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση θα έπρεπε να έχει επενδύσει σε υποδομές αντί για οπλισμό.

«Η Χαμάς δεν μπορεί να απαλλάσσεται από τις ευθύνες της κάθε φορά που βρέχει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Συμβούλιο Ειρήνης κάλεσε επίσης τη Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στη Γάζα.

Ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση μετά τις οριακές εκλογές, έχει δεσμευτεί να εξοντώσει όποιον εμπλέκεται στην επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, την πιο φονική ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ.

ΚΥΠΕ