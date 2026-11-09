Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αμφισβητώντας την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και την ανάληψη του ελέγχου της Γερουσίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διερωτήθηκε εάν υπάρχει κανείς που να πιστεύει πραγματικά ότι οι εκλογές ήταν τίμιες, ενώ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν τόσο έξω.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ορισμένες μαζικές καταμετρήσεις ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, που καθιστούσαν αδύνατη τη νίκη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψηφοφόρων που προσέρχονταν στις κάλπες.

Ο Τραμπ έστρεψε, μάλιστα, την κριτική του στις μηχανές καταμέτρησης των ψήφων, υποστηρίζοντας ότι διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από τους ίδιους τους ψηφοφόρους.

«Υπάρχει κανείς που να πιστεύει πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν τίμιες; Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω;», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ψηφοφόρο».

Με την παρέμβασή του, ο ένοικςο του Λευκού αμφισβητεί δημόσια την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Υπάρχει κανείς που να πιστεύει πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν τίμιες; Πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω; Κάποιες από τις μαζικές καταμετρήσεις ψήφων της πρόωρης ψηφοφορίας ήταν τόσο μεγάλες, που καθιστούσαν αδύνατη τη νίκη, ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι προσέρχονταν τελικά στις κάλπες.

Όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές καταμέτρησης των ψήφων, οι οποίες αποδεικνύονται πολύ πιο σημαντικές από τον ίδιο τον ψηφοφόρο!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Νωρίτερα, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των χειρισμών του στην οικονομία και στον πόλεμο με το Ιράν, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι έγιναν λάθη στην επικοινωνιακή διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, ενώ παραδέχθηκε επίσης ότι η πολιτική του για την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης υπήρξε κατά διαστήματα «υπερβολικά σκληρή».

Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και την απώλεια του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι επίκεινται αποχωρήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησής του. Μόλις μία ώρα αργότερα, ανακοίνωσε ότι η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, αποχωρεί από τη θέση της και αντικαθίσταται από τον Στίβεν Μίλερ.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν γιατί «δεν ήμουν εγώ στο ψηφοδέλτιο»

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν περισσότερες από 40 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τουλάχιστον 7 στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης, ενώ η έκβαση ορισμένων αναμετρήσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Απώλειες καταγράφηκαν ακόμη και σε περιφέρειες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά ποσοστιαίων μονάδων δύο χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα exit polls του CBS News, περίπου το 63% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές αποδοκίμασε τον τρόπο διακυβέρνησης του Τραμπ, ενώ ποσοστό 44% δήλωσε ότι επρόκειτο για ψήφο διαμαρτυρίας έναντι του Αμερικανού προέδρου.

Όταν κλήθηκε να αναλύσει τους λόγους της εκλογικής ήττας, ο Τραμπ δήλωσε στο «60 Minutes» ότι στους ψηφοφόρους «δεν άρεσε ο πόλεμος» με το Ιράν ούτε η εκτόξευση των τιμών της βενζίνης που προκάλεσε η συνεπακόλουθη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι ο βασικός λόγος για την ήττα των Ρεπουμπλικανών ήταν το γεγονός ότι «δεν ήμουν εγώ στο ψηφοδέλτιο». Μάλιστα, υποστήριξε ότι η στήριξη που παρείχε σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους πριν από τις εκλογές «έφεραν πολλούς πολύ πιο κοντά στη νίκη».

Πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος καλούσε συχνά τους υποστηρικτές του να «προσποιηθούν ότι είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο». Τι συνέβη, λοιπόν, και οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν;

«Νομίζω ότι δεν ψήφισαν, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Πιστεύω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τους άρεσαν οι υποψήφιοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι δικαίωμά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως δεν σχολίασε το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς τους υποψηφίους είχαν επιλεγεί από τον ίδιο, όπως στο Τέξας, όπου είχε στηρίξει τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον, απέναντι στον εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, στην ιδιαίτερα σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία ή τη γερουσιαστή Νταρλίν Γκράχαμ, η οποία διορίστηκε στην έδρα του εκλιπόντος αδελφού της στη Γερουσία, εκπροσωπώντας τη Νότια Καρολίνα, την οποία ενθάρρυνε να διεκδικήσει μια πλήρη θητεία.

Ο Τραμπ υποστήριξε μόνο ότι «και ο Κόρνιν θα είχε χάσει».

«Δεν επικοινωνήσαμε τις εξαιρετικές επιδόσεις της οικονομίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης την οικονομική πολιτική του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση τα οποία ήταν καλύτερα των προσδοκιών.

«Οι αριθμοί είναι εκπληκτικοί», δήλωσε, «καταγράφουμε επιδόσεις που δεν έχουν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Οι αποταμιεύσεις στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k) βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Επί άλλων προέδρων ήταν μια καταστροφή. Τα 401(k) έχουν κάνει τους ανθρώπους πλούσιους», υποστήριξε π Τραμπ, απαντώντας μάλιστα στην αναφορά ότι δεν διαθέτουν όλοι οι Αμερικανοί μεγάλα συνταξιοδοτικά αποταμιευτικά κεφάλαια, ο Τραμπ απάντησε: «Πολλοί όμως διαθέτουν».

Τα exit polls, ωστόσο, δείχνουν ότι τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές θεωρούν την κατάσταση της οικονομίας είτε κακή είτε όχι ιδιαίτερα καλή. Από αυτούς, το 70% ψήφισε υποψηφίους των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι ψηφοφόροι εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης, των τροφίμων, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ τα ⅔ των Αμερικανών πιστεύουν ότι η πολιτική δασμών του Τραμπ έχει βλάψει την οικονομία.

Ο ίδιος απέδωσε το πρόβλημα στο γεγονός ότι «δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα. Νομίζω ότι υπήρξε κακή επικοινωνιακή διαχείριση, ίσως και από εμένα. Αλλά μιλούσα γι’ αυτά συνεχώς. Οπότε δεν ξέρω, πόσο περισσότερο μπορώ να μιλάω γι’ αυτά;», ανέφερε.

Εκτίμησε ότι οι Αμερικανοί «θα αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται μέσα στους επόμενους 2, 3, 4 μήνες», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του θα οδηγήσει σε σε αναζωογόνηση της απασχόλησης στον μεταποιητικό τομέα.

«Δεν επιδιώκω κλιμάκωση» με το Ιράν, «αλλά θα έδινα ξανά εντολή για επίθεση»

Το πρωί μετά τις εκλογές, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους – ο ιδιαίτερα αντιδημοφιλής πόλεμος με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βανς τον είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του να κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση και πως ο ίδιος του απάντησε: «Γράψε ό,τι θέλεις». Πρόσθεσε ότι «δεν διαφωνεί» με την εκτίμηση του αντιπροέδρου για τα αίτια της εκλογικής ήττας «εκτός από ένα πράγμα: Αυτό που παρέλειψε – κάτι που θα έλεγα εγώ, ενώ ίσως εκείνος να μην το έλεγε, δεν ξέρω. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ πραγματικά. Αλλά αν έπρεπε να το ξανακάνεις, θα το έκανες; Και αυτό αφορά το Ιράν. Θα πήγαινες να επιτεθείς στο Ιράν;».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η απάντησή του σε αυτό το ερώτημα είναι ένα «κατηγορηματικό ναι», υποστηρίζοντας ότι οι συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί και ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα.

«Πιστεύω ότι, ιστορικά, αυτή θα αποδειχθεί μια πολύ καλή απόφαση. Είναι καλή απόφαση για σήμερα και αύριο; Ίσως όχι. Αλλά πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό για τη χώρα μας», δήλωσε. «Αν αποκτούσαν πυρηνικό όπλο κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα δεχόμουν πολύ σφοδρότερη κριτική από όση έχω δεχθεί», πρόσθεσε.

Αργότερα από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι ιστορικοί θα αξιολογήσουν τον πόλεμο με το Ιράν πιο θετικά από ό,τι οι σημερινοί ψηφοφόροι. Έδειξε μάλιστα ένα πορτρέτο του Οδυσσέα Σ. Γκραντ, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, του οποίου η φήμη βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

«Ήταν πολύ χαμηλά στην κατάταξη και τώρα βρίσκεται πολύ ψηλότερα», δήλωσε. «Πιστεύω, για παράδειγμα, ότι το γεγονός πως έχω στερήσει από το Ιράν το πυρηνικό όπλο δεν θα αποδειχθεί καλό βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, όμως, θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Από τον Σεπτέμβριο, το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, αν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σειρά περιορισμένων αμυντικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να κλιμακωθεί εκ νέου μετά τις εκλογές. Παράλληλα, όμως, είχε πει επανειλημένως ότι το Ιράν ενδιαφέρεται για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ το Κατάρ μεσολαβεί στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο «60 Minutes», δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αν και το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ «τους δίνει μια μικρή ελπίδα». Ερωτηθείς εάν σχεδιάζει να κλιμακώσει τον πόλεμο τώρα που ολοκληρώθηκαν οι ενδιάμεσες εκλογές, απάντησε: «Δεν είναι κάτι που επιδιώκω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος».

«Υπερβολικά σκληρή» η πολιτική των απελάσεων

Η νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 είχε στηριχθεί εν μέρει στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν. Φέτος, όμως, τα exit polls έδειξαν ότι το 58% των Αμερικανών θεωρεί πως οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Σε πολιτείες όπου η εκλογική μάχη ήταν αμφίρροπη, όπως το Τέξας, πολλοί Λατίνοι ψηφοφόροι που είχαν στραφεί προς τον Τραμπ πριν από δύο χρόνια επέστρεψαν στους Δημοκρατικούς, εξαιτίας της ανησυχίας τους για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι το μεταναστευτικό «και βοήθησε και έβλαψε» το κόμμα του. «Νομίζω ότι αξίζω άριστα, Α+, για το κλείσιμο των συνόρων», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναγνώρισε πάντως ότι έγιναν και λανθασμένες κινήσεις. «Σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση ανθρώπων από τη χώρα, λαμβάνω πολύ υψηλή βαθμολογία επειδή απομακρύναμε τους κακούς. Αλλά πλήττομαι γιατί απομακρύναμε επίσης ανθρώπους που είχαν καλές δουλειές και είχαν διαπράξει μία παράβαση ή παραβίαση του νόμου, και αυτή ήταν ότι μπήκαν παράνομα στη χώρα», απάντησε.

«Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της χώρας που πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απελαθούν. Και υπάρχει ένα άλλο μεγάλο μέρος της χώρας που θεωρεί ότι πρέπει να τους επιτραπεί να παραμείνουν, εφόσον είναι καλοί άνθρωποι που εργάζονται σε μια εταιρεία κηποτεχνίας ή σε ένα ξενοδοχείο ή κάνουν κάποια άλλη δουλειά, σωστά; Και σε ορισμένες περιπτώσεις πληρώνουν και φόρους», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πολιτική των απελάσεων γενικότερα, παραδέχθηκε: «Νομίζω ότι ήταν υπερβολικά σκληρή». Ωστόσο, δεν είναι σαφές πως σχεδιάζει να κινηθεί στο δεύτερο μισό της θητείας του.

Την Παρασκευή αντικατέστησε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, με τον Στίβεν Μίλερ, έναν σκληροπυρηνικό αξιωματούχο που θεωρείται ευρέως αρχιτέκτονας της στρατηγικής της κυβέρνησης για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Πέρυσι, ο Μίλερ είχε ασκήσει πιέσεις στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) προκειμένου να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις ημερησίως.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «θα ήθελε πολύ να κάνει κάτι για το μεταναστευτικό» σε συνεργασία με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο.

«Δεν αφιερώνω σχεδόν καθόλου χρόνο στα οικονομικά μου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και στην επιχειρηματική του δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ο Τραμπ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει αναλάβει ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ, ενώ η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, εν μέρει χάρη στις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν πως ο πρόεδρος δίνει προτεραιότητα στα προσωπικά επιχειρηματικά του συμφέροντα όσο βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα του Forbes, σύμφωνα με το οποίο η καθαρή περιουσία του έχει εκτοξευθεί μετά την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ απάντησε: «Το ίδιο συνέβη με όλους».

«Δεν αφιερώνω σχεδόν καθόλου χρόνο στην καθαρή μου περιουσία. Δεν με ενδιαφέρει», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έχω πολλά χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα πίστευα ποτέ ότι θα αποκτούσα. Και υποθέτω ότι η περιουσία μου έχει αυξηθεί. Δεν ξέρω καν».

Ο Τραμπ αρνήθηκε μάλιστα ότι δίνει προτεραιότητα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι οι μετοχικές του επενδύσεις βρίσκονται σε ευρέως διαφοροποιημένους χρηματιστηριακούς δείκτες και ότι οι γιοι του έχουν αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας του.

«Έχω μια εταιρεία. Οι γιοι μου διοικούν την εταιρεία. Είναι δύσκολο να τους πω: “Μην κάνετε τίποτα άλλο για τέσσερα χρόνια, επειδή εγώ είμαι πρόεδρος”», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι «κάθε πρόεδρος είχε αυτό το πρόβλημα», αναφερόμενος σε στελέχη που αποχωρούν από την κυβέρνηση για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. «Ό,τι κι αν κάνουν, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», τόνισε.

Οι αλλαγές προσώπων και η περίπτωση Χέγκσεθ

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο «60 Minutes» άφησε επίσης να εννοηθεί ότι επίκεινται αλλαγές σε κυβερνητικές θέσεις. Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να απομακρύνει στελέχη της κυβέρνησής του μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, απάντησε: «Ναι, σκοπεύω. Κάποιες». Αν και τόνισε ότι «του αρέσει το υπουργικό του συμβούλιο», είπε ότι «ίσως προχωρήσει σε μερικές αλλαγές». Η προσωπάρχης του Τραμπ Σούζι Γουάιλς υπέβαλε την παραίτησή της το βράδυ της Πέμπτης.

Το CBS News μετέδωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ έχει ρωτήσει συνεργάτες του εάν ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, πρέπει να παραμείνει στη θέση του. Ο πρόεδρος δήλωσε στο «60 Minutes» ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Χέγκσεθ και απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να κινηθεί διαδικασία παραπομπής εναντίον του επικεφαλής του Πενταγώνου.

«Θέλουν να τον παραπέμψουν σε διαδικασία καθαίρεσης. Πολύ άδικο», δήλωσε. «Είχαμε δύο πολέμους, τους κερδίσαμε και τους δύο. Νικήσαμε στη Βενεζουέλα, νικήσαμε στο Ιράν», υποστήριξε.

«Πιθανότατα» θα στηρίξει διάδοχο, αλλά δεν το θεωρεί βέβαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για τη διαδοχή του, καθώς με τις προεδρικές εκλογές του 2028 να απέχουν πλέον δύο χρόνια, τόσο ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θεωρούνται ευρέως πιθανοί διάδοχοί του στην ηγεσία του πολιτικού κινήματος MAGA.

Ο ίδιος έχει συχνά αστειευτεί με τα σενάρια γύρω από τη διαδοχή του. Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να στηρίξει κάποιον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το 2028, απάντησε «πιθανότατα», προσθέτοντας όμως ότι αυτό «δεν είναι απαραίτητο».

Υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν «ένα εξαιρετικό δυναμικό στελεχών» και σημείωσε ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έχω εξαιρετικές σχέσεις». Πέρα από τον Ρούμπιο και τον Βανς, ανέφερε ότι «υπάρχουν και ορισμένοι εξαιρετικοί γερουσιαστές».

«Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ίσως είναι καλύτερα να μην εμπλακώ. Νομίζω ότι, αν το έκανα, θα έπαιζε μεγάλο ρόλο, επειδή η ικανότητά μου να επηρεάζω τις εκλογές με τη στήριξή μου σε υποψηφίους ήταν πολύ ισχυρή».

Για απονομές χάριτος: «Σκοπεύω να δώσω πάρα πολλές»

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί εκτεταμένα την προεδρική εξουσία απονομής χάριτος μέχρι την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλω καλοί άνθρωποι, που υπηρετούν αυτή τη χώρα και κάνουν εξαιρετική δουλειά, να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους απέναντι σε παρανοϊκούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς, απέναντι σε ανθρώπους που ήταν πολύ κακοί και μοχθηροί, όπως αναγκάστηκα να κάνω εγώ επί τέσσερα χρόνια», δήλωσε.

«Σκοπεύω να δώσω πάρα πολλές χάρες», πρόσθεσε, αστειευόμενος ότι θα μπορούσε να λάβει χάρη «οποιοσδήποτε βρέθηκε σε ακτίνα χιλίων μιλίων από το Οβάλ Γραφείο».

Δήλωσε πάντως ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί να επιχειρήσει να απονείμει χάρη στον εαυτό του, μια κίνηση της οποίας η νομιμότητα δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ δικαστικά. Ωστόσο, υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο «σίγουρα δεν είναι παράλογο».

Αναφέρθηκε επίσης στις απονομές χάριτος που χορήγησε για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

«Έδωσα χάρη στους ανθρώπους της 6ης Ιανουαρίου. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ άλλη ομάδα που να αντιμετωπίστηκε τόσο άδικα. Και μέχρι σήμερα, όταν με βλέπουν, κλαίνε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τους ταραξίες της 6ης Ιανουαρίου που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, υποστήριξε ότι «υπήρχαν κάποιοι που φέρθηκαν βίαια, αλλά, ξέρετε, και οι αστυνομικοί φέρθηκαν βίαια απέναντί τους».

UFO: Δεν πιστεύω και πολύ σε αυτά, αλλά υπάρχουν «παράξενες μαρτυρίες»

Στο πλαίσιο της συνέντευξή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι μία από τις ερωτήσεις που δέχεται συχνότερα αφορά αυτό που ο αμερικανικός στρατός αποκαλεί Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), περισσότερο γνωστά ως UFO.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επέβαλε τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων αρχείων σχετικά με θεάσεις τέτοιων φαινομένων. Η απόφαση αυτή οδήγησε το Πεντάγωνο στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο και ερευνητικών εκθέσεων που αφορούν αντικείμενα στον ουρανό τα οποία φαίνονται ανεξήγητα και συχνά παράξενα.

«Δεν πιστεύω και πολύ σε αυτά τα πράγματα, αλλά έχω καθίσει στο Οβάλ Γραφείο, κατά την πρώτη μου θητεία και λίγο κατά τη δεύτερη, με πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που είναι πραγματικά καλοί, σοβαροί άνθρωποι», οι οποίοι έχουν γίνει μάρτυρες «πολύ παράξενων» περιστατικών, δήλωσε.

«Δεν είναι άνθρωποι που θα τους χαρακτήριζες συνωμοσιολόγους. Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει αυτό. Αλλά είναι εξαιρετικοί πιλότοι. Νέοι, όμορφοι. Έχουν ωραία κοντοκουρεμένα κεφάλια. Θα ήθελα κι εγώ ένα κούρεμα σαν το δικό τους. Φαίνονται τέλειοι, σαν τον Τομ Κρουζ», συνέχισε.

«Είναι λεπτοί, πολύ λεπτοί και γενικά έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Μου έχουν πει πράγματα που είναι πολύ παράξενα», ανέφερε.

Για τους εχθρούς του: «Μισώ κάποιους και πάντα θα τους μισώ»

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Τραμπ, σε βάρος του οποίου έχουν γίνει πολλές απόπειρες δολοφονίας, ερωτήθηκε για το τι πιστεύει πως θα συμβεί όταν πεθάνει.

«Ελπίζω να λείψω στους ανθρώπους», απάντησε ο πρόεδρος. «Είμαι θρησκευόμενος άνθρωπος, οπότε, θεωρητικά, θα πάω στον Παράδεισο», δήλωσε ο Τραμπ. «Το ελπίζω. Δεν θέλω να πάω στην Κόλαση», πρόσθεσε.

Ο Ντάουθατ τον ρώτησε στη συνέχεια εάν θα μπορούσε να συγχωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους προκειμένου να φτάσει στον Παράδεισο.

«Η απάντηση είναι όχι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, όχι», απάντησε ο Τραμπ. «Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω, όχι, επειδή πράγματι μισώ κάποιους από τους εχθρούς μου και πάντα θα τους μισώ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

skai.gr