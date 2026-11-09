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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν δύο 13χρονοι προκάλεσαν την ανεξέλεγκτη κίνηση περιστρεφόμενου παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν μεταξύ τους τα καθίσματα και να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής έκθεσης Columbia County Fall Fair, στην πόλη Γκρόουβταουν.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι δύο ανήλικοι, που βρίσκονταν σε διαφορετικά αιωρούμενα καθίσματα, άρχισαν να κρατιούνται μεταξύ τους ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε λειτουργία, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν δεχθεί να μην το κάνουν.

Η συμπεριφορά τους αυτή αποσταθεροποίησε την κίνηση του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα τα καθίσματα να συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ οι επιβάτες ούρλιαζαν.

Σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας διακρίνονται τα αιωρούμενα καθίσματα να χτυπούν το ένα πάνω στο άλλο, την ώρα που το παιχνίδι επιβραδύνει.

SHOCKING: Carnival ride SPINS OUT OF CONTROL after two 13-year-olds allegedly caused chaos at a Columbia County fair!



Both teens have been CHARGED after reportedly grabbing each other on separate swings.



One woman and two children were INJURED! pic.twitter.com/X6pITHg9Wo — Def Noodles (@defnoodlesreal) November 8, 2026

Η Κρίστεν Μέρφι, μητέρα παιδιών που επέβαιναν στο παιχνίδι, κατέγραψε το περιστατικό και περιέγραψε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WRDW τις δραματικές στιγμές.

«Αυτό το παιχνίδι πρέπει να σταματήσει. Τα παιδιά μου βρίσκονται πάνω του. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να φτάσω κοντά τους», θυμάται ότι σκέφτηκε μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της έσπευσε στον πίνακα ελέγχου του παιχνιδιού, ενώ και άλλοι γονείς κινητοποιήθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν στην ακινητοποίησή του.

«Μόλις καταφέραμε να το σταματήσουμε και μπόρεσα να πλησιάσω τα παιδιά μου, τότε αντιληφθήκαμε ότι υπήρχαν αρκετά σοβαροί τραυματισμοί», δήλωσε.

Από τις συγκρούσεις των καθισμάτων τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δύο παιδιά υπέστησαν ελαφρά τραύματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κολούμπια ανακοίνωσε ότι οι δύο 13χρονοι είχαν προειδοποιηθεί να μην πιάνονται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του παιχνιδιού.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι οι ανήλικοι προκάλεσαν σκόπιμα την αποσταθεροποίησή του.

Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και, αφού τους επιδόθηκαν τα σχετικά έγγραφα, αφέθηκαν υπό την επιμέλεια των γονέων τους.

protothema.gr