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Με πολύ θετική διάθεση μεταβαίνει στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο του Economist, και ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πηγαίνω με μια πολύ θετική διάθεση, έτσι ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω μόνο πριν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση-γιατί δεν θέλω να κάνω την οποιαδήποτε δήλωση, να προκαταλάβω αποτελέσματα ή να δημιουργήσω άλλες καταστάσεις-χαίρομαι γιατί τα θέματα που συζητούμε για ενδεχόμενη ανακοίνωση, τα οποία εμείς φυσικά και τα έχουμε αποδεχθεί γιατί εμείς τα προτείναμε και αναμένουμε απάντηση από τουρκικής πλευράς, περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις που υπέβαλε η δική μας πλευρά».

Ερωτηθείς για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω πει και την προηγούμενη βδομάδα ότι γίνονται όσα πρέπει να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά από πολλές δηλώσεις. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει η ουσία και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε».