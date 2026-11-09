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Λεμεσός, Νοέμβριος 2026 – Η Vassos Eliades Accessories Ltd, ένας από τους κορυφαίους λιανοπωλητές πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων υψηλής ποιότητας στην Κύπρο, γιόρτασε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, τα επίσημα εγκαίνια των νέων καταστημάτων πολυτελών ρολογιών VE Very Exclusive και IWC Schaffhausen, στο City of Dreams Mediterranean Resort and Casino στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκλεκτούς προσκεκλημένους, σημαντικούς πελάτες, διεθνείς εκπροσώπους κορυφαίων οίκων ωρολογοποιίας, επιχειρηματικούς συνεργάτες και εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε μια βραδιά αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην τέχνη της υψηλής ωρολογοποιίας, γιορτάζοντας δύο σημαντικές νέες προσθήκες στον χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων πολυτελείας στην Κύπρο.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με τις επίσημες τελετές κοπής κορδέλας και στα δύο καταστήματα, ενώ ακολούθησαν ιδιωτικές ξεναγήσεις στους νέους χώρους και μια κομψή δεξίωση κοκτέιλ στην αίθουσα χορού του θέρετρου. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες από τους συμμετέχοντες οίκους, όπως ιαπωνική καλλιγραφία από τη Grand Seiko, ζωντανή εικονογράφηση από τη Bvlgari, εξατομίκευση λουριών ρολογιών από την Panerai και μια ξεχωριστή εμπειρία ωρολογοποιίας από τη Roger Dubuis, παράλληλα με εκθέσεις πολυτελών ταξιδιωτικών ειδών από τους οίκους Globe-Trotter και FPM Milano.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης μια εταιρική παρουσίαση και ομιλία από τον κ. Ευάγορα Χαραλάμπους, γενικό διευθυντή της Vassos Eliades Accessories Ltd, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα VOX Acapella.

VE Very Exclusive: Έξι κορυφαίοι οίκοι ωρολογοποιίας κάτω από την ίδια στέγη

Το νέο κατάστημα VE Very Exclusive συγκεντρώνει έξι από τους πιο διακεκριμένους οίκους ωρολογοποιίας στον κόσμο – Bvlgari, Grand Seiko, Jaeger-LeCoultre, OMEGA, Panerai και Roger Dubuis – δημιουργώντας έναν εξαιρετικό προορισμό για τους λάτρεις των ρολογιών, τους συλλέκτες και τους γνώστες της υψηλής ωρολογοποιίας.

Σχεδιασμένο για να προσφέρει μια εκλεπτυσμένη και εξατομικευμένη εμπειρία αγορών, το κατάστημα συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με τη χαρακτηριστική ταυτότητα και την παράδοση κάθε οίκου που εκπροσωπεί.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή εξαιρετικών ρολογιών, από διαχρονικά κλασικά σχέδια και εμβληματικές συλλογές μέχρι σύγχρονες καινοτομίες, που αναδεικνύουν την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και την τεχνική αρτιότητα της ελβετικής και ιαπωνικής ωρολογοποιίας.

IWC Schaffhausen: Ένα εξειδικευμένο κατάστημα που αποδίδει φόρο τιμής στην ελβετική ωρολογοποιία

Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος IWC Schaffhausen αποτελούν ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για τη Vassos Eliades Accessories Ltd, με τη δημιουργία ενός αποκλειστικού χώρου αφιερωμένου σε έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ελβετικούς οίκους πολυτελών ρολογιών.

Η IWC, η οποία ιδρύθηκε στο Σάφχαουζεν το 1868, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την τεχνική της εξειδίκευση, την καινοτόμο προσέγγισή της στην ωρολογοποιία και τα ξεχωριστά ρολόγια της, τα οποία συνδυάζουν την τεχνική τελειότητα με το διαχρονικό σχεδιασμό.

Το νέο κατάστημα προσφέρει ένα αποκλειστικό περιβάλλον όπου οι πελάτες μπορούν να ανακαλύψουν τις εμβληματικές συλλογές της IWC και να βιώσουν την ιστορία, τη δεξιοτεχνία και την αφοσίωση του οίκου στην ακρίβεια, μέσα από μια εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Διαρκής δέσμευση στον τομέα της λιανικής πώλησης πολυτελών ειδών στην Κύπρο

Το άνοιγμα των δύο καταστημάτων ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Vassos Eliades Accessories Ltd στο City of Dreams Mediterranean, όπου η εταιρεία λειτουργεί ήδη τα καταστήματα Cartier, Hublot, Zenith και Damiani. Συνολικά, αυτά τα έξι καταστήματα έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή λεωφόρο πολυτελών ρολογιών εντός του θέρετρου, συγκεντρώνοντας μερικούς από τους πιο διάσημους οίκους στον κόσμο σε έναν ενιαίο προορισμό. Αυτή η μοναδική συγκέντρωση καταξιωμένων οίκων ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να αναδείξει την Κύπρο ως πρωτογενή προορισμό για την υψηλή ωρολογοποιία (Haute Horlogerie), και να προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες λιανικής πώλησης πολυτελών προϊόντων.

Ο κ. Ευάγορας Χαραλάμπους, γενικός διευθυντής της Vassos Eliades Accessories Ltd, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, όχι μόνο για την εταιρεία μας, αλλά και για την Κύπρο και την ολοένα ισχυρότερη θέση της στον διεθνή χάρτη της πολυτελούς λιανικής. Τα εγκαίνια της νέας μας μπουτίκ VE Very Exclusive και της πρώτης μπουτίκ IWC Schaffhausen στην Κύπρο αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη που δείχνουν κορυφαίοι διεθνείς οίκοι ωρολογοποιίας στην αγορά μας και στις μακροχρόνιες συνεργασίες μας.

Με περισσότερα από 45 χρόνια συνεργασιών με κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας, είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε επιτύχει, καθώς και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να φέρνουν οι ομάδες μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας και το City of Dreams Mediterranean, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να καθιερώσουμε την Κύπρο ως προορισμό υψηλής και εξαιρετικής ωρολογοποιίας».

Για ιδιωτική επίσκεψη, παρακαλούμε κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Very Exclusive Boutique

City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός

Τηλέφωνο: +357 25272826

Ηλ. ταχυδρομείο: VEcasino@vel.com.cy

IWC Schaffhausen Boutique

City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός

Τηλέφωνο: +357 25252556

Ηλ. Ταχυδρομείο: iwc.limassol@vel.com.cy