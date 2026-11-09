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Η εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις της Λεμεσού. Σε μια πόλη με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και σημαντική παρουσία εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους, το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη, αλλά και κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εξασφαλίσουν τους ανθρώπους που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.

Τα ευρήματα του Επιχειρηματικού Βαρόμετρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), για την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, επιβεβαιώνουν ότι η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την επιχειρηματική κοινότητα. Οι δυσκολίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, από τεχνίτες, μηχανολόγους και επαγγελματίες οδηγούς μέχρι μηχανικούς, επιστήμονες και ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής. Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα στις βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές, ενώ προβληματισμό προκαλεί το περιορισμένο ενδιαφέρον των νέων για τεχνικά επαγγέλματα.

Η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι και των αναγκών των επιχειρήσεων δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση. Η ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης και η στενότερη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό από το εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και δυσκολίες στη διατήρηση εξειδικευμένων εργαζομένων.

Περισσότερες ανάγκες, μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα

Παρά τις ελλείψεις, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες ως προς τα σχέδια προσλήψεών τους. Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Βαρόμετρο του ΕΒΕΛ, το 56,1% των επιχειρήσεων δήλωσε πρόθεση πρόσληψης νέου προσωπικού κατά το επόμενο τρίμηνο, έναντι 59% το φθινόπωρο του 2025 και 64,2% την άνοιξη του ίδιου έτους.

Η τάση αυτή καταδεικνύει αυξανόμενη επιφυλακτικότητα ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, παρά τις δυσκολίες στελέχωσης. Το κόστος λειτουργίας, η αβεβαιότητα και οι γενικότερες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να εξισορροπήσουν τις ανάγκες τους με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας στη Λεμεσό επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι καλύπτονται οι ανάγκες των εργοδοτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης για τον Σεπτέμβριο του 2026, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 2.610 άτομα, έναντι 2.258 τον Σεπτέμβριο του 2025. Την ίδια στιγμή, οι κενές θέσεις εργασίας έφτασαν τις 922, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν ανέρχονταν σε 738.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη αποτελεσματικότερης σύνδεσης των διαθέσιμων εργαζομένων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μέσα από καλύτερη αντιστοίχιση προσόντων, ειδικοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών.

Ανταγωνιστικότητα και διατήρηση των επιχειρήσεων

Παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 καταγράφουν αύξηση 7,7% στις νέες εγγραφές εταιρειών και μείωση 13,7% στις διαγραφές, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν απαραίτητα το σύνολο της πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διατήρηση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος απαιτεί συνεχή προσπάθεια για περιορισμό της γραφειοκρατίας, συγκράτηση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, αντιμετώπιση του κόστους στέγασης και εξασφάλιση σταθερών συνθηκών για τις επιχειρήσεις.

Σημαντικό μέρος της απάντησης στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να προέλθει και από την προσέλκυση Κυπρίων επαγγελματιών που εργάζονται στο εξωτερικό. Πρωτοβουλίες όπως τοMinds in Cyprus, που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ταλαντούχων Κυπρίων να επιστρέψουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες σύνδεσης των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η αξιοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, σε συνδυασμό με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και αρμόδιων φορέων, μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Λεμεσού.

Επένδυση στους ανθρώπους, επένδυση στο μέλλον

Το ερώτημα «Ποιος θα δουλέψει στις επιχειρήσεις της Λεμεσού τα επόμενα χρόνια;» αφορά ολόκληρη την τοπική οικονομία. Αφορά τους νέους που επιλέγουν σπουδές, τους εργαζομένους που χρειάζονται νέες δεξιότητες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την Πολιτεία, η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Για το ΕΒΕΛ, η συνεχής επικοινωνία με τις επιχειρήσεις-μέλη του αποτελεί σημαντικό μέσο καταγραφής των αναγκών και των προβληματισμών τους. Τα ευρήματα του Επιχειρηματικού Βαρόμετρου υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών για την ενίσχυση της κατάρτισης, τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Λεμεσού.

Η μελλοντική ανάπτυξη της πόλης δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις επενδύσεις και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και από την ικανότητά της να αναπτύσσει, να προσελκύει και να διατηρεί το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται έγκαιρος σχεδιασμός, ουσιαστική συνεργασία και μια αγορά εργασίας που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των επιχειρήσεων όσο και στις προοπτικές των εργαζομένων.

*Λειτουργός ΕΒΕ Λεμεσού