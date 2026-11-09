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Τα χαράματα της Κυριακής στην οδό Κανάρη, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Πάφου, άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες έβαλαν φωτιά σε δύο εργοτάξια του Δήμου Πάφου. Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, με σημερινή παρέμβαση του εξέφρασε οργή για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην πόλη όσον αφορά στους βανδαλισμούς και την αντικοινωνική συμπεριφορά νεαρών ατόμων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι έχουν ξεπεράσει πια κάθε όριο.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά κατασβέστηκε, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της δημοτικής αρχής προς τους πυροσβέστες για την άμεση ανταπόκριση και την προσπάθειά τους. Διερωτήθηκε, ωστόσο, με ποιο σκεπτικό κάποιος ενεργεί με τον τρόπο αυτό.

Τι θέλει να αποδείξει; Ότι είναι μάγκας; Ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπολογίζει κανέναν;, ανέφερε, προειδοποιώντας ότι αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι μαγκιά, είναι πολύ γελασμένοι.

Η περιουσία του Δήμου δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Είναι περιουσία όλων μας, πληρώνεται από τις τσέπες των δημοτών και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να την καταστρέφει επειδή έτσι του κατέβηκε, τόνισε ο Δημαρχεύων Πάφου. Το ευτύχημα είναι ότι στο σημείο υπάρχει κάμερα ασφαλείας και ελπίζω το υλικό να βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν αυτοί που ευθύνονται, ανέφερε.

Όποιοι κι αν είναι οι δράστες, ασχέτως των γνωριμιών του, εφόσον αποδειχθεί η εμπλοκή τους, πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, επεσήμανε. Δεν γίνεται από τη μια να προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη Πάφο και από την άλλη κάποιοι, με τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές, να καταστρέφουν όσα γίνονται. Λίγος σεβασμός επιτέλους σε αυτή την πόλη και στην περιουσία που ανήκει σε όλους μας.

Η πραγματική μαγκιά είναι να σέβεσαι, όχι να καταστρέφεις, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.