Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Βήμα προς βήμα κατέγραψαν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τις κινήσεις του 32χρονου υπόπτου για τον εμπρησμό εστιατορίου στη Μαρίνα Λεμεσού, ιδιοκτησίας 60χρονου Ουκρανού επιχειρηματία. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού κατάφεραν, μέσα από τη μελέτη δεκάδων βίντεο, να ανασυνθέσουν ολόκληρη τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε, από την κατοικία του στον Άγιο Αντώνιο μέχρι τη σκηνή του εμπρησμού και πίσω.

Ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης είχε η καταγραφή του υπόπτου να απορρίπτει σε κάλαθο απορριμμάτων το σακάκι, το λευκό φούτερ και τα γάντια που φορούσε κατά την επίθεση. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα εντοπίστηκαν από τους ανακριτές στις 3 Νοεμβρίου και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Μάλιστα, όταν ο 32χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, φορούσε την ίδια χακί φανέλα με εκείνη που καταγράφεται στα κλειστά κυκλώματα να φορά ο δράστης, αφού προηγουμένως είχε πετάξει τα υπόλοιπα ρούχα του.

Ο 32χρονος συνελήφθη χθες και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Οι ανακριτές ζήτησαν την έκδοση διατάγματος οκταήμερης κράτησής του, αίτημα το οποίο εγκρίθηκε από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο ύποπτος φέρεται να ξεκίνησε πεζός από την κατοικία του στον Άγιο Αντώνιο και να κατευθύνθηκε αρχικά σε χώρο στάθμευσης. Εκεί, όπως καταγράφεται στα βίντεο, παρέλαβε αντικείμενα από σημείο με πυκνή βλάστηση, όπου προηγουμένως τα είχε από κρύψει.

Ακολούθως κινήθηκε προς τη Μαρίνα Λεμεσού, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδρομή. Από τα πλάνα διαπιστώθηκε ότι εισήλθε στον περιβάλλοντα χώρο του εστιατορίου και τοποθέτησε αντικείμενο μπροστά από τη γυάλινη βιτρίνα του υποστατικού.

Κατά τη διαδρομή του φέρεται να φορούσε λευκά παπούτσια, σκούρο παντελόνι και σκούρο σακάκι με γούνινη κουκούλα, ενώ είχε καλυμμένο το πρόσωπό του.

Μετά τον εμπρησμό αποχώρησε πεζός, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. Σε κάποιο σημείο καταγράφεται να αφαιρεί το σακάκι, το λευκό φούτερ και τα γάντια του και να τα πετά σε κάλαθο απορριμμάτων κοντά στην οδό Γιλτίζ. Στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του πεζός και επέστρεψε στην κατοικία του.

Καθοριστικής σημασίας για την ταυτοποίησή του ήταν και άλλο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, από το οποίο σε συγκεκριμένο σημείο καταγράφηκε το πρόσωπό του. Το σχετικό βίντεο εξετάστηκε από μέλη της Αστυνομίας και αναγνωρίστηκε από αστυνομικό ως ο 32χρονος ύποπτος. Από περαιτέρω ελέγχους στο μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του και επιβεβαιώθηκε η διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά τη σύλληψή του, ο 32χρονος ανακρίθηκε γραπτώς και φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος, περιγράφοντας τον τρόπο δράσης του. Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε.

Το χρονικό του εμπρησμού

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2026, γύρω στις 5:15 τα ξημερώματα, όταν λήφθηκε πληροφορία στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της Αστυνομίας στη Λεμεσό για φωτιά σε εστιατόριο στη Μαρίνα Λεμεσού, ιδιοκτησίας 60χρονου επιχειρηματία από την Ουκρανία.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και του ΤΑΕ μετέβησαν στη σκηνή και από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα στη γυάλινη προθήκη του εστιατορίου. Προκλήθηκαν ζημιές τόσο στη γυάλινη προθήκη όσο και σε εξοπλισμό στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού.

Η φωτιά κατασβέστηκε από ιδιώτες φρουρούς ασφαλείας της Μαρίνας Λεμεσού, προτού επεκταθεί στο εσωτερικό του εστιατορίου. Με το πρώτο φως της ημέρας οι εξετάσεις συνεχίστηκαν από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τις έρευνες να καταδεικνύουν ότι για τον εμπρησμό χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτη ύλη.

Στο μικροσκόπιο και ενδεχόμενη σύνδεση με πυροβολισμούς

Οι ανακριτές συνεχίζουν να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ εξετάζεται κατά πόσο ο 32χρονος ενδέχεται να συνδέεται και με άλλη εγκληματική ενέργεια, συγκεκριμένα με υπόθεση πυροβολισμών στο κτήριο εταιρειών στην Λινόπετρα.

Για την ολοκλήρωση των εξετάσεων προγραμματίζεται η λήψη περίπου 31 επιπρόσθετων καταθέσεων από πρόσωπα του φιλικού, οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος του υπόπτου, καθώς και από άτομα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση. Ορισμένες καταθέσεις θα ληφθούν με τη βοήθεια διερμηνέα.

Παράλληλα, αναμένεται να διενεργηθούν υποδείξεις σκηνών από τον ύποπτο, να εξεταστούν πρόσθετα πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και να εξασφαλιστούν τηλεπικοινωνιακά και τραπεζικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση του κινήτρου πίσω από την εμπρηστική ενέργεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών προγραμματίζονται ακόμη δύο έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους για εντοπισμό και παραλαβή τεκμηρίων.