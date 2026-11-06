Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συνέχεια στην επ’ αόριστον απεργία στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ αποφάσισε την Πέμπτη έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα για συνάντηση και να αναλάβει πρωτοβουλία για οριστική επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν.

Ανακοίνωση των οργανώσεων αναφέρει ότι μετά τη μαζική απεργιακή κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό την Πέμπτη και την επίδοση ψηφίσματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τη συνέχιση της επ’ αόριστον απεργίας, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων στα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα είναι η διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τις οργανώσεις να υπενθυμίζουν ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι αορίστου χρόνου παραμένουν χωρίς εισόδημα κατά την περίοδο που δεν λειτουργούν τα προγράμματα, χωρίς να δικαιούνται επίδομα ανεργίας. “Απαιτείται άμεση και οριστική ρύθμιση του ζητήματος, περιλαμβανομένης της αναδρομικής κάλυψης για το καλοκαίρι του 2026”, σημειώνεται.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την άμεση στελέχωση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων και αναφέρεται ότι, παρά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να εκκρεμούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι που υπηρέτησαν για χρόνια τα προγράμματα να παραμένουν χωρίς απασχόληση και εισόδημα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων μέσα από το διάλογο και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ουσιαστικές λύσεις.

“Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα των καθυστερήσεων και των εκκρεμοτήτων. Η διασφάλιση της εργασίας και ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος αποτελεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα”, αναφέρεται.

ΚΥΠΕ