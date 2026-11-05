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Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις το βράδυ της Πέμπτης σε όλες τις επαρχίες αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι νωρίτερα το απόγευμα διοργάνωσαν πορεία από το Υπουργείο Οικονομικών στο Προεδρικό όπου επέδωσαν ψήφισμα.

Το ψήφισμα επιδόθηκε στον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, από τον οποίο ζήτησαν να μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αίτημά τους για συνάντηση μαζί του. Εν αναμονή της απάντησης, η οποία ενδεχομένως να δοθεί και αύριο, Παρασκευή οι εργαζόμενοι συνέρχονται σε γενικές συνελεύσεις για να αποφασίσουν αν θα αναστείλουν την επ’ αόριστον απεργία τους.

Στην διαμαρτυρία τόνισαν για άλλη μια φορά ότι είναι απαράδεκτο να μένουν απλήρωτοι για πέντε μήνες και επέκριναν τους κυβερνώντες ότι δεν λένε την αλήθεια όταν ισχυρίζονται ότι οι αορίστου δεν δικαιούνται ανεργιακό, ότι το θέμα αυτό ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης και οι συντεχνίες είχαν γνώση επ’ αυτού.

Συγκεκριμένα το ψήφισμα επιδόθηκε από τους ΓΓ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ Γιώργο Κωνσταντίνου και Ανδρέα Κουννή, παρουσία του ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα και της ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλας Χαραλάμπους.

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι καταβάλλεται μία μεγάλη προσπάθεια να ικανοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους. “Το γεγονός ότι δεν παίρνουν ανεργιακό είναι κάτι το οποίο ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση σε αυτόν τον ζήτημα”, περιορίστηκε να πει ενώπιον δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων.

Στον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο δόθηκε, από τους συντεχνιακούς, ένα γαρύφαλλο-χειροτέχνημα φτιαγμένο με σμιλί από μια εργαζόμενη που εδώ και πέντε μήνες είναι απλήρωτη. Τους έδωσαν και δεύτερο για να το δώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο υπόμνημα που παρέδωσαν υπενθυμίζεται μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι είχαν ζητήσει να ρυθμιστεί η διασφάλιση της πληρωμής του επιδόματος ανεργίας κατά την περίοδο που δεν λειτουργούν τα προγράμματα, την έγκαιρη διαδικασία προκηρύξεων για τη σωστή στελέχωση των προγραμμάτων και την διασφάλιση των εργαζομένων που είχαν απασχόληση σε προγράμματα και με πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης μετακινήθηκαν σε άλλα προγράμματα.

“Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας για να επιλυθούν όλα τα θέματα με διάλογο και καλή συνεννόηση, έχει αρχίσει η νέα σχολική χρονιά και παραμένουν χωρίς εισόδημα εκατοντάδες εργαζόμενοι στα προγράμματα και αρκετοί άλλοι είναι χωρίς απασχόληση”, αναφέρουν.

Θεωρούν απαράδεκτο να μην εφαρμόζεται ο Νόμος και ακόμη χειρότερα να μένουν χωρίς απασχόληση και εισόδημα εργαζόμενοι που απασχολούνταν για πολλά χρόνια στα προγράμματα αυτά.

Οι εργαζόμενοι απευθύνονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας συνάντηση για να τον ενημερώσουν πλήρως, ώστε με την δική του πολιτική απόφαση, να επιλυθεί αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.

Εξερχόμενος της συνάντησης με τον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο όταν πλέον αποχώρησαν οι δημοσιογράφοι και τα συνεργεία, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου είπε ότι ο κ. Αντωνίου διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει στον Πρόεδρο τις θέσεις τους και το υπόμνημα και θα μιλήσει μαζί του ώστε να καθοριστεί συνάντηση. “Αναμένουμε να έχουμε απάντηση τις επόμενες μέρες γιατί ο Πρόεδρος σήμερα απουσιάζει. Θεωρούμε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα γνωρίζουμε”, ανέφερε.

Σε παρατήρηση ότι ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως οι εργαζόμενοι γνώριζαν τους όρους για αλλαγή του καθεστώτος σε αορίστου, ότι δεν θα λάμβαναν ανεργιακό και ότι αυτό ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης, απάντησε “σε καμία περίπτωση δεν ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης”.

“Ποτέ δεν είχαμε πει ή μας είχαν πει ότι δεν θα παίρνουν επίδομα ή δεν θα έχουν εισόδημα την καλοκαιρινή περίοδο. Το είχαμε θέσει και πριν την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών, το είχαμε θέσει και μετά την κατάργηση, το 2023 οι εργαζόμενοι έπαιρναν επίδομα ανεργίας, την περσινή χρονιά έχουν πάρει. Έπαιρναν επίδομα ανεργίας την χρονιά πριν το ’13 πριν καταργηθεί η αγορά υπηρεσιών. Ήταν ένα θέμα το οποίο γνώριζαν, ήταν ένα δικαίωμα που αφαιρέθηκε από τους εργαζομένους, ξαναήρθε το ’23 και ξαναφαιρέθηκε φέτος”, τόνισε.

Ερωτηθείς αν όλες αυτές τις μέρες με τις δημόσιές της δηλώσεις “η Κυβέρνηση λέει ψέματα”, απάντησε “ναι δεν λέει την αλήθεια. Δυστυχώς το έχω αναφέρει και ξανά. Δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα και προσπαθούν να πουν ότι έδωσαν πολλά στους εργαζομένους τη στιγμή που τους έχουν πάρει αυτή τη στιγμή τα πάντα. Όταν δεν έχεις εισόδημα σου παίρνουν τα πάντα”.

Ο ΓΓ της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ Ανδρέας Κουννής είπε ότι “η Κυβέρνηση δεν λέει την αλήθεια, ούτε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος”.

Μίλησε για επικοινωνιακό τέχνασμα, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν μαζί τους τους δύο ΓΓ της ΣΕΚ και της ΠΕΟ που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζομένους στη χώρα και [οι κυβερνώντες] “είτε με τον άλφα είτε με τον βήτα τρόπο θα αναγκαστούν να βρουν λύση για αυτό το πρόβλημα της κατηγορίας των εργαζομένων, γιατί είναι δίκαιο και σωστό να έχουν εισόδημα”.

“Το αν θα αποφασίσουμε να αναστείλουμε τα μέτρα γιατί ζητήσαμε συνάντηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα το αποφασίσουμε απόψε αργά σε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών, γιατί ο στόχος μας εμάς είναι να βρούμε λύση. Το σίγουρο είναι ότι αυτός ο αγώνας θα έχει αποτέλεσμα, είτε το θέλουν είτε όχι”, τόνισε.

Η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους απευθυνόμενη στους συγκεντρωθέντες πριν προσέλθουν σε συνάντηση με τον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, είπε ότι είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να έχει αξιοπρέπεια και δικαιώματα “και είναι πρόκληση γιατί σήμερα ζητούμε να έχουμε εισόδημα”.

Επέκρινε τις τοποθετήσεις της Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης ότι εν ολίγοις “σας κάναμε και χατίρι γιατί σας κάναμε αορίστου χρόνου και σας δώσαμε πολλά. Τίποτα δεν μας έδωσαν, τα κερδίσετε εσείς με τους αγώνες σας, με τις απεργίες σας, με τις θυσίες σας και είμαστε εδώ οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις του τόπου, η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, για να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη των χιλιάδων εργαζομένων που εκπροσωπούμε”.

Ανέφερε ότι υπάρχει και νομοθεσία για την προστασία των μισθών σε αυτόν τον τόπο που ο πρώτος που έπρεπε να το διασφαλίσει ήταν η Κυβέρνηση.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας τόνισε ότι δεν μπορούν να δεχτούν πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων και χαιρέτισε το γεγονός ότι στην διαμαρτυρία βρίσκονται και οι ηγεσίες της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ “στέλνοντας ένα μήνυμα ότι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, η βασική αρχή που διδάσκεται είναι η αρχή της αλήθειας”.

“Αυτή την αλήθεια αναμένουμε να αποτυπώσει στην πράξη η ίδια η Κυβέρνηση, επειδή η αλήθεια δεν διαβαθμίζεται, όπως δεν διαβαθμίζεται ούτε η αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει λίγη ή πολλή αλήθεια. Αν δεν λες την αλήθεια, ιδιαίτερα αν δεν τη λες επιλεκτικά, τότε λες ψέματα και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στα ψέματα”, τόνισε.

“Καλούμε την Kυβέρνηση, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλούμε την ίδιαν την Υπουργό Παιδείας να σας κοιτάξει στα μάτια και να σας πει αυτό που επαναλαμβανόμενα λέει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν δικαιούστε το αυτονόητο, να σας το πει να το ακούσετε κοιτάζοντας σας τα μάτια”, είπε.

Στο πλευρό των εργαζομένων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είπε ότι οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στερούνται τα αυτονόητα “και είναι καιρός αυτός ο εμπαιγμός και από πλευράς Κυβέρνησης και από πλευράς της ίδιας της Υπουργού να σταματήσει και να έρθουμε όλοι κοντά να λυθεί το πρόβλημα, διότι δεν γίνεται το 2026 να έχουμε εργαζομένους οι οποίοι στερούνται τα βασικά”.

Η Μύρια Βασιλείου, Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι η διαμαρτυρία ξυπνά μνήμες του 2021 και κανείς δεν πίστευε, πρόσθεσε, ότι θα χρειαζόταν να ξαναέρθουν στο Προεδρικό για να φωνάξουν το αυτονόητο.

“Πραγματικά διερωτούμαι μετά από όλες αυτές τις τοποθετήσεις που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που αντέχει να ακούει ανθρώπους, γονείς που να λένε ότι δεν έχουν λεφτά να πάρουν στο σπίτι τους. Πραγματικά διερωτούμαι ποιος μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ και να είναι ήσυχος με τη συνείδησή του. Είναι τραγικό. Η αξιοπρέπεια δεν διαφοροποιείται ούτε σε εκπαιδευτές, ούτε σε εκπαιδευτικούς. Είμαστε εργαζόμενοι που στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο” τόνισε.

Οι φωνές των εργαζομένων

Στα ΜΜΕ μίλησαν εργαζόμενοι από όλες τις επαρχίες που βρέθηκαν σήμερα στο Προεδρικό και τόνισαν ότι είναι απαράδεκτο να μην ικανοποιούνται τα αναφαίρετα δικαιώματά τους.

Η Χριστίνα Κωνσταντίνου κάλεσε την ΥΠΑΝ να απολογηθεί “για αυτή την τεράστια προσβολή που έχει κάνει απέναντι σε μία ομάδα ανθρώπων που δίνουν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια για να μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα προγράμματα”. Την επέκρινε ότι προφανώς δεν γνωρίζει ότι εκεί υπάρχουν εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί πτυχιούχοι με μεταπτυχιακά με διδακτορικά “και τους απαξιώνει λέγοντας ότι δεν είναι εκπαιδευτικοί, είναι εκπαιδευτές”.

“Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, 7 μήνες να πληρώνονται 5 μήνες να μένουν απλήρωτοι, αυτούς τους 5 μήνες που δεν δικαιούνται να πάρουν ανεργιακό. Άφησαν ανθρώπους έξω που εργάζονταν για λιγότερο από 30 μήνες τους πέταξαν έξω, φόρτωσαν άλλους με υπερωρίες. Το σύστημα είναι άδικο”, ανέφερε.

Η Άντρη Χριστοφόρου εργάζεται στα επιμορφωτικά της Λεμεσού για περισσότερα από 20 χρόνια. “Ημουν κανονική υπάλληλος, έπιανα το ανεργικό μου, πήγαινα διακοπές, έπιανα οδοιπορικά. Το ’13 κόπηκαν όλα και γίναμε παράνομα αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έγινε παράνομα και έπρεπε να γίνουμε ξανά μισθωτοί. Δεν είναι η Υπουργός που μας το παραχώρησε αυτό, είναι το δικαστήριο”, τόνισε.

Η Γεωργία Καμπουρίδου είπε ότι οι εργαζόμενοι σε αυτά τα προγράμματα επιτελούν λειτούργημα και στηρίζουν μεγάλη μερίδα του κόσμου ειδικά στην ύπαιθρο. “Να έρθουν [οι κυβερνώντες] να δουν πόση χαρά δίνουμε σε άτομα που έχουν άνοια, σε ΑμεΑ. Η ύπαιθρος μας πεθαίνει πλέον, και μας παρακαλούν να πηγαίνουμε”, ανέφερε.

Ο Ανδρέας Μακρίδης είπε ότι λανθασμένα λέει η Υπουργός ότι δεν δικαιούνται ανεργιακό. Είπε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πτυχία, άλλοι έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας και δεν γίνεται η Υπουργός να λέει “ότι μας έκανε και το χατίρι”.

Ο Βασίλης Αδαμίδης είπε ότι και στη Γερμανία που εργάστηκε και στην Ελλάδα ήταν παντού εκπαιδευτικός, “όχι εκπαιδευτής, ούτε γητευτής”. “Δεν ξέρω τώρα αυτά εδώ είναι κάποια τερτίπια τα οποία δεν ξέρω ποιο μυαλό τα έχει εφεύρει. Να ξέρετε ότι πίσω από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται εδώ υπάρχει μία οικογένεια και όλες αυτές οι οικογένειες περιμένουνε το αυτονόητο. Η θέση μας δεν είναι εδώ στους δρόμους, η θέση μας, η θέση των εκπαιδευτικών είναι στις τάξεις και μέσα στις αίθουσες”, ανέφερε.