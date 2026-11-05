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Σε κατάσταση ασφυξίας βρίσκονται τα αστυνομικά κρατητήρια της Κύπρου, με την κατάσταση να επιδεινώνεται καθημερινά και τις συνθήκες κράτησης να γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες. Στη Λεμεσό, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ο αριθμός των κρατουμένων εκτοξεύθηκε από τους 60 και έφτασε τους 90!

Το ανησυχητικό είναι ότι το πρόβλημα αντί να περιορίζεται εξαπλώνεται σε όλες τις επαρχίες, αποκαλύπτοντας τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος κράτησης.

Η εικόνα είναι εξίσου αποκαλυπτική και στις υπόλοιπες επαρχίες. Στις δυο μεγάλες επαρχίες, Λευκωσίας και Λεμεσού, καταγράφεται πληρότητα 200%. Στη Λάρνακα, και συγκεκριμένα στο Σταθμό Αραδίππου, ο αριθμός των κρατουμένων φτάνει τους 40, στην Πάφο από 38 που είναι η χωρητικότητα υπάρχουν περίπου 75 κρατούμενοι, ενώ στα κρατητήρια Λακατάμιας, όπου οι διαθέσιμες θέσεις είναι 38, ο αριθμός φτάνει περίπου τους 85. Στο Παραλίμνι κρατούνται 40 πρόσωπα, αντί οκτώ.

Την ίδια ώρα, οι Κεντρικές Φυλακές φαίνεται να μην μπορούν να απορροφήσουν τον αριθμό των κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχουν ζητήσει από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις παγκύπρια να μεταφέρουν μόλις τέσσερις κατάδικους ή υπόδικους από κάθε επαρχία, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στις Φυλακές.

90 κρατούμενοι στη Λεμεσό – Χωρητικότητα μόλις 34 ατόμων

Στη Λεμεσό, όπως έγκυρα πληροφορείται το philenews, κρατούνται σήμερα περίπου 90 πρόσωπα, εκ των οποίων περίπου 20 είναι καταδικασθέντες, δηλαδή πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί ποινές και έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στις Κεντρικές Φυλακές για να εκτίσουν την ποινή τους. Οι υπόλοιποι περίπου 70 είναι υπόδικοι, δηλαδή πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη καταδικαστεί και παραμένουν υπό κράτηση έχοντας εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, κάποιες μέρες, η Επαρχία Λεμεσού να προβαίνει ακόμη και σε 25 μεταγωγές κρατουμένων προς το δικαστήριο.

Το πλέον εξοργιστικό είναι πως τα κρατητήρια της Λεμεσού έχουν χωρητικότητα μόλις 34 ατόμων. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας και σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ των κρατουμένων. Παράλληλα, οι κρατούμενοι δεν μπορούν να έχουν τα βασικά δικαιώματά τους, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, τη σίτιση και τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης. Μάλιστα, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά κρεβάτια, αναγκάζονται να κοιμούνται στο έδαφος.

Τα αστυνομικά κρατητήρια είναι χώροι που προορίζονται για ολιγοήμερη παραμονή, όπως στην περίπτωση προσωποκρατήσεων διάρκειας κάποιων ημερών και αποκλειστικά για σκοπούς διερεύνησης ποινικών υποθέσεων.

Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ωρολογιακή βόμβα, με τον κίνδυνο να γίνεται ακόμη μεγαλύτερος εάν υπάρξει πυρκαγιά στα κρατητήρια. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπό τις σημερινές συνθήκες υπερπληρότητας, θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, καταγράφονται και προβλήματα υγειονομικής φύσεως, που αφορούν τους λάκκους αποχέτευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει αξιοποιηθεί το Κέντρο Μενόγειας ως χώρος προσωρινής κράτησης, παρά το γεγονός ότι η πίεση στα αστυνομικά κρατητήρια έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο.

Νίκος Λοϊζίδης: «Ωρολογιακή βόμβα που δεν ξέρουμε πότε θα εκραγεί»

Μιλώντας στον «philenews», ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικών της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε ότι «η υπερπληρότητα ξεπερνά το 200%. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη στελέχωση, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, μια ωρολογιακή βόμβα που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα εκραγεί».

Υπέδειξε, ότι οι λύσεις είναι δύο. «Πρώτον, να ολοκληρωθούν το συντομότερο τα κρατητήρια της Μενόγειας, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εκεί υπόδικοι. Δεύτερον, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό βραχιόλι σε υπόδικους, η οποία είχε τεθεί προς διαβούλευση στην Επιτροπή Νομικών κατά την περίοδο 2025-2026».

«Όσο καθυστερούμε θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες μετά από τραγικό συμβάν, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα είναι αναπόφευκτο», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Η συνολική χωρητικότητα των αστυνομικών κρατητηρίων παγκύπρια ανέρχεται περίπου στις 160 θέσεις. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, κρατούνται πέραν των 260 προσώπων. Με άλλα λόγια, οι διαθέσιμες θέσεις έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, με την Αστυνομία να καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί με προσωρινές λύσεις και πρόχειρες διευθετήσεις.