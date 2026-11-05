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Στη σύλληψη δύο ανήλικων ηλικίας 15 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία στην Πάφο, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπής και κακόβουλης ζημιάς.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7:40π.μ. χθες, ενώ μέλος της Αστυνομίας βρισκόταν έξω από δημοτικό σχολείο της Πάφου, διαπίστωσε σταθμευμένες δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες εγγραφής και με εμφανή σημάδια ζημιών σε διάφορα μέρη τους.

Στο σημείο προσήλθαν δύο νεαρά πρόσωπα, τα οποία επιχείρησαν να αναχωρήσουν με τις εν λόγω μοτοσικλέτες, ωστόσο ανακόπηκαν από το μέλος της Αστυνομίας. Σε σχετικές ερωτήσεις ως προς την κατοχή των μοτοσικλετών, δεν έδωσαν επαρκείς και ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες είναι ηλικίας 15 ετών, ενώ οι δύο μοτοσικλέτες είχαν κλαπεί τις προηγούμενες ημέρες από εταιρεία στην Πάφο.

Οι δύο συλληφθέντες επανασυνελλήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπής και κακόβουλης ζημιάς και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας τεσσάρων ημερών.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.