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Στα €16 εκατ. υπολογίζονται τα συνολικά έσοδα του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το 2027, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται στα €16,8 εκατ., με το έλλειμμα να περιορίζεται περίπου στις €812.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά €1,4 εκατ. σε σύγκριση με το 2026. Ο Προϋπολογισμός, ο οποίος εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά ισοσκελισμένος, σε αντίθεση με τα διαχρονικά ελλείμματα προηγούμενων ετών, τα οποία προσέγγιζαν τα €2,5 εκατ. ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν των 5.000 συμβάσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών έχουν ελεγχθεί, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίζουν παραβιάσεις σε 590 περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων ανακτήσεων περιουσιών και νομικών ενεργειών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στις συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών κατοικιών.

Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, δημοσιεύτηκαν συνολικά 356 ακίνητα, ενώ προκηρύχθηκαν πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για οκτώ ακίνητα, στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των εκτοπισθέντων και της ορθολογικής αξιοποίησης της διαθέσιμης περιουσίας.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στα έσοδα από τη μίσθωση των περιουσιών, τα οποία ανήλθαν από €5,4 εκατ. το 2023 σε €7,3 εκατ. το 2026, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της νέας πολιτικής αναπροσαρμογής των ενοικίων.

Η ανοδική αυτή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027, με τα συνολικά έσοδα από ενοίκια και διάφορα άλλα να προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €8,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου €1,4 εκατ. σε σχέση με το 2026.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για την περιοχή Μακένζυ αποφέρει ετήσια έσοδα πέραν των €875.000, ενώ ο εξορθολογισμός των ενοικίων έχει ήδη αποφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους €257.000.

Την ίδια ώρα, προωθούνται συντονισμένες ενέργειες και διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση καθυστερημένων οφειλών, στο πλαίσιο του ευρύτερου Έργου Οικονομικής Εξυγίανσης.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, η βελτίωση της οικονομικής εικόνας του Ταμείου είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων, καθώς και συστηματικών ενεργειών που υλοποιούνται την τελευταία τριετία, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαιρετίζει την ψήφιση του Προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας ότι αυτός «αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των περιουσιών».

Όπως σημειώνει, ο φετινός Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, «επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουμε για την οικονομική εξυγίανση του Ταμείου του Κηδεμόνα».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, «οι πρόσθετοι αυτοί πόροι αξιοποιούνται για την ενίσχυση των προγραμμάτων της Υπηρεσίας, με έμφαση στη συντήρηση και την επιδιόρθωση των τουρκοκυπριακών περιουσιών».

«Στόχος μας είναι ένα Ταμείο οικονομικά πιο βιώσιμο, με αποτελεσματική διαχείριση, που υπηρετεί με συνέπεια τον κοινωνικό του ρόλο και τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου», καταλήγει.

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για την εποικοδομητική συνεργασία και τη διαχρονική στήριξή τους στο έργο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Υπουργείου ευρύτερα.

Χαιρετίζει την ψήφιση ο ΥΠΕΣ

Την ψήφιση από τη Βουλή του Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το 2027 χαιρετίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογραμμίζοντας ότι αυτός «αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των περιουσιών».

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι ο φετινός Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, «επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουμε για την οικονομική εξυγίανση του Ταμείου του Κηδεμόνα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, «οι πρόσθετοι αυτοί πόροι αξιοποιούνται για την ενίσχυση των προγραμμάτων της Υπηρεσίας, με έμφαση στη συντήρηση και την επιδιόρθωση των τουρκοκυπριακών περιουσιών».

«Στόχος μας είναι ένα Ταμείο οικονομικά πιο βιώσιμο, με αποτελεσματική διαχείριση, που υπηρετεί με συνέπεια τον κοινωνικό του ρόλο και τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου», καταλήγει.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρει ότι ο Προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €16 εκ. και δαπάνες €16,8 εκ., με το έλλειμμα να περιορίζεται περίπου στις €812.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά €1,4 εκ. σε σύγκριση με το 2026. Για πρώτη φορά, ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, σε αντίθεση με τα διαχρονικά ελλείμματα προηγούμενων ετών, τα οποία προσέγγιζαν τα €2,5 εκ. ετησίως, προστίθεται.

«Η βελτίωση της οικονομικής εικόνας του Ταμείου είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων, καθώς και συστηματικών ενεργειών που υλοποιούνται την τελευταία τριετία, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, προς όφελος του προσφυγικού κόσμου», αναφέρει το Υπουργείο.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει, μεταξύ άλλων εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι στις συμβάσεις μίσθωσης: Έχουν ελεγχθεί πέραν των 5.000 συμβάσεων μίσθωσης, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν παραβιάσεις σε 590 περιπτώσεις και λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων ανακτήσεων περιουσιών και νομικών ενεργειών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στις συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών κατοικιών.

Επίσης, το Υπουργείο αναφέρει ότι ενισχύθηκαν η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των εκτοπισθέντων: Μέσω δημόσιων δημοσιεύσεων και πλειοδοτικών διαγωνισμών προωθείται η ορθολογική αξιοποίηση της διαθέσιμης περιουσίας. Συγκεκριμένα, προσθέτει, από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 δημοσιεύτηκαν συνολικά 356 ακίνητα, ενώ προκηρύχθηκαν πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για οκτώ ακίνητα.

Επιπρόσθετα, τονίζει ότι αυξήθηκαν τα έσοδα από τη μίσθωση των περιουσιών: Η εφαρμογή της νέας πολιτικής αναπροσαρμογής των ενοικίων συνέβαλε στην αύξηση των σχετικών εσόδων από €5,4 εκ. το 2023 σε €7,3 εκ. το 2026. «Η ανοδική αυτή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027, με τα συνολικά έσοδα από ενοίκια και διάφορα άλλα να προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €8,8 εκ., καταγράφοντας αύξηση περίπου €1,4 εκ. σε σχέση με το 2026», σημειώνει.

Το Υπουργείο σημειώνει επίσης ότι αξιοποιήθηκαν νέες δυνατότητες αύξησης των εσοδων: Η υλοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για την περιοχή Μακένζυ αποφέρει ετήσια έσοδα πέραν των €875.000, ενώ ο εξορθολογισμός των ενοικίων έχει ήδη αποφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους €257.000. Παράλληλα, προωθούνται συντονισμένες ενέργειες και διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση καθυστερημένων οφειλών, στο πλαίσιο του ευρύτερου Έργου Οικονομικής Εξυγίανσης, συνεχίζει.

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για την εποικοδομητική συνεργασία και τη διαχρονική στήριξή τους στο έργο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Υπουργείου ευρύτερα.