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Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα νομοσχέδια με τα οποία οι κυβερνητικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Απριλίου 2027.

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση εγκρίθηκε γιατί δεν προχώρησε το νέο σύστημα προσλήψεων, καθώς η εφαρμογή του μετατέθηκε για το 2028. Το βασικό νομοσχέδιο που αφορά τις κύριες αλλαγές στις προσλήψεις θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας τους επόμενους μήνες.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το Νομοθετικό Σώμα ενέκρινε τα νομοσχέδια με τα οποία η υποβολή προτάσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για σκοπούς πλήρωσης κενών θέσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο σε δύο μήνες, αντί σε τέσσερις, όπως ισχύει σήμερα, από την ημέρα της δημιουργίας ή της κένωσης της θέσης.

Επίσης, προβλέπουν πως η δημοσίευση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των θέσεων πρώτου διορισμού που είναι κενές ή προβλέπεται ότι θα κενωθούν μέχρι το τέλος του έτους να πραγματοποιείται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αντί κατά το πρώτο τετράμηνό του.

Παράλληλα, θεσπίζεται νομοθεσία για την έγκριση προσωρινών ρυθμίσεων για την αναστολή συγκεκριμένων διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, για τις οποίες προωθούνται άλλες ενέργειες εντός του έτους 2026.