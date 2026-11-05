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Σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια προχώρησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου η Τράπεζα της Αγγλίας, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 4% από 3,75%, εν μέσω εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής. Η μοναδική διαφωνία προήλθε από την Κάθριν Μαν, η οποία υποστήριξε μεγαλύτερη αύξηση, κατά 50 μονάδες βάσης, στο 4,25%. Η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι ο βρετανικός πληθωρισμός ενδέχεται να φτάσει περίπου το 5% στα μέσα του 2027, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο του 2%. Βασικός παράγοντας είναι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας, η οποία αναμένεται να μετακυλιστεί σταδιακά στην ευρύτερη οικονομία.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν σηματοδοτεί απαραίτητα έναν παρατεταμένο κύκλο αυξήσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης. «Εκτός εάν επιλυθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται πιθανό αυτή να είναι η τελευταία αύξηση στα επιτόκια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση, με τη στερλίνα να ενισχύεται έναντι του δολαρίου και τις αποδόσεις των διετών βρετανικών κρατικών ομολόγων να αυξάνονται κατά τέσσερις μονάδες βάσης.