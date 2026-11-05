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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Λυών, στην κεντρική Γαλλία, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να γίνει χρήση δακρυγόνων και να πραγματοποιηθούν αστυνομικές έφοδοι εναντίον ομάδας συγκεντρωμένων, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες. Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ορισμένοι διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, ενώ ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στο κέντρο της Λυών παρά την απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δήλωσε η Μοντ Μιλιέ, περιφερειακή γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, της CGT.

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη Νάντη, στη δυτική Γαλλία, όπου πλάνα του BFMTV κατέγραψαν την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα την ώρα που ένα τρακτέρ διέσχιζε την πόλη περιστοιχισμένο από διαδηλωτές.

🇫🇷 Left-wing radicals in Lyon set a car on fire pic.twitter.com/WXTRDJfokG — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

Το ίδιο μέσο μετέδωσε, επίσης, ότι το πρωί της Πέμπτης ξέσπασε πυρκαγιά σε λύκειο κοντά στην πόλη της Τουλούζης.

Ποιοι είναι οι διαδηλωτές «Black Bloc»

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι περίπου 800 διαδηλωτές του «Black Bloc» βρίσκονται σήμερα στους δρόμους και πρόκειται για ταραχοποιούς, τους οποίους οι γαλλικές αρχές κατηγορούν ότι υποδαυλίζουν τη βία προς το τέλος των κατά τα άλλα ειρηνικών συγκεντρώσεων των τελευταίων εβδομάδων.

La situation se tend sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymo. Les jets de projectiles et tirs de mortiers se multiplient #lyon #5Novembre2026 pic.twitter.com/JEkeyp2IXb November 5, 2026

Οι διαδηλωτές του Black Bloc φορούν συνήθως πανομοιότυπα ή παρόμοια μαύρα ρούχα, μάσκες προσώπου και κουκούλες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, προκειμένου να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, δεν πρόκειται για οργάνωση με επίσημη ηγεσία, αλλά μάλλον για ένα σύνολο τακτικών διαμαρτυρίας. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γερμανία τη δεκαετία του 1980 και συνδέονται κυρίως με αναρχικά και αντικαπιταλιστικά κινήματα. Οι μέθοδοι αυτές απέκτησαν ιδιαίτερη προβολή στη Γαλλία κατά τις εργατικές διαδηλώσεις του 2016, προτού εξαπλωθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Μία από τις βασικές τακτικές του Black Bloc συνίσταται στον σχηματισμό μικρών, εξαιρετικά ευέλικτων ομάδων που αποσπώνται από την κεντρική πορεία. Με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνουν την αστυνομία να διασπάσει τις δυνάμεις της, καθιστώντας δυσκολότερη μια συντονισμένη απάντηση εκ μέρους της.

Αυτή η πρακτική έγινε εμφανής τον περασμένο μήνα, όταν μια ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να προσεγγίσει το Μέγαρο των Ηλυσίων, παρασύροντας τις δυνάμεις των ΜΑΤ μακριά από τη συγκέντρωση της 17ης Οκτωβρίου. Ο ελιγμός αποδείχθηκε αποτελεσματικός: οι αστυνομικές δυνάμεις διασκορπίστηκαν, γεγονός που συνέβαλε στον αιφνιδιασμό και την υπερκερασμό των αρχών εκείνη την ημέρα.

Utilisation du canon à eau pour tenter de disperser les black blocs qui harcèlent le blocus du pont Gallieni #lyon #5Novembre2026 pic.twitter.com/r0Eb9sVX3z — Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026

Υπουργείο Εσωτερικών: 270.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, χωρίς να υπολογίζεται το Παρίσι

Μέχρι τη 1:00 μ.μ. τοπική ώρα, 270.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε σχεδόν 200 συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανεθνικής ημέρας δράσης που οργάνωσαν τα συνδικάτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Στον συνολικό αυτόν αριθμό δεν συμπεριλαμβάνεται η πρωτεύουσα, το Παρίσι, όπου η κεντρική πορεία επρόκειτο να ξεκινήσει λίγο αργότερα, ωστόσο η συμμετοχή είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός Παρισιού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Οι πορείες γενικά εξελίσσονται ομαλά και ορισμένες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Εντούτοις, αναφέρθηκαν εντάσεις στη Λυών, όπου εκατοντάδες άτομα συγκρότησαν black bloc», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, παραπέμποντας στους κουκουλοφόρους διαδηλωτές.

«Στη Νάντη καταγράφηκαν τα πρώτα επεισόδια κατά τη διάλυση της πορείας», σημείωσε το υπουργείο, ενώ στο Παρίσι «πολυάριθμες μη εγκεκριμένες πορείες παρακολουθούνται συστηματικά και διαλύονται από την αστυνομία στους δημόσιους δρόμους».

🚨 ALERTE – TENSIONS À NANTES, où les FORCES DE L’ORDRE sont contraintes d’utiliser des LACRYMOGÈNES et des GRENADES desencerclantes à Nantes. pic.twitter.com/BaJ2lR1DEl — Frontières (@Frontieresmedia) November 5, 2026

Κοντά στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά ξέσπασε στον προαύλιο χώρο σχολείου έπειτα από ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για τις απογευματινές διαδηλώσεις, ώστε να περιορίσουν τις βίαιες ομάδες, να αποτρέψουν αναταραχές και να επέμβουν όποτε κριθεί αναγκαίο για την προστασία των πολιτών, την ασφάλεια των πορειών και τη διαφύλαξη των δημόσιων κτιρίων».

Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω της γενικής απεργίας

Ο Πύργος του Άιφελ, ο οποίος προσελκύει περίπου 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, παραμένει σήμερα κλειστός λόγω της πανεθνικής απεργίας που κήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα.

«Παρακαλούνται οι επισκέπτες που διαθέτουν ηλεκτρονικά εισιτήρια να ελέγξουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μνημείου.

Το ιστορικό τοπόσημο ύψους 330 μέτρων έχει κλείσει ξανά τις πύλες του στο παρελθόν λόγω εργατικών κινητοποιήσεων, μεταξύ άλλων και νωρίτερα φέτος εξαιτίας απεργίας του προσωπικού του. Είχε επίσης παραμείνει κλειστό το 2025 εν μέσω σφοδρού κύματος καύσωνα.

Προειδοποίηση της πρεσβείας των ΗΠΑ για χάος στις μετακινήσεις και προβλήματα στα νοσοκομεία

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Γαλλία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές σοβαρές αναταράξεις στα δρομολόγια τρένων, μετρό, πτήσεων και στο οδικό δίκτυο λόγω των σημερινών διαδηλώσεων, καθώς και για πιθανές αναστολές λειτουργίας νοσοκομείων και τραπεζικών καταστημάτων.

«Πρόσφατα εγκρίθηκαν διαδρομές διαδηλώσεων εκτός των κέντρων των πόλεων, ωστόσο κινητοποιήσεις μπορούν να εκδηλωθούν και εκτός των προγραμματισμένων οδών. Πρόσφατες συγκεντρώσεις υπήρξαν βίαιες και σημαδεύτηκαν από καταστροφές περιουσιών και λεηλασίες», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Στην ανακοίνωση περιγράφονται αρκετές αναμενόμενες επιπτώσεις, όπως «πιθανές αναστολές λειτουργίας ή μειωμένες υπηρεσίες στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία», οι οποίες επηρεάζουν σχολεία, νοσοκομεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις ή μεγάλες συγκεντρώσεις, να «σχεδιάζουν εναλλακτικές διαδρομές και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους».

protothema.gr