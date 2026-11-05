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Όταν εκπαιδευτικοί κι εκπαιδευτές στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, έφτασαν διαμαρτυρόμενοι έξω από το Προεδρικό, τους περίμενε μία μικρή έκπληξη με συμβολικό χαρακτήρα.



Ένα κόκκινο λουλούδι – κέντημα που έφτιαξε μία εργαζόμενη στα προγράμματα και μία από τους επηρεαζόμενους που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, για τα οποία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας. Όπως λέχθηκε, το λουλούδι συμβολίζει την ελπίδα να ανθίσει η Παιδεία και να επιλυθούν τα προβλήματα που οδήγησαν εκατοντάδες κόσμο να βγει στο δρόμο για διαμαρτυρία.

ΛΙΑ